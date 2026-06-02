La Liga Sanjuanina de Fútbol definió los días y horarios para los cruces de semifinales del Torneo Apertura. En esta oportunidad no hubo sorpresas y los cuatro mejores de la fase regular continúan en la carrera por el título. Desamparados recibirá a 9 de Julio y Minero será local de Colón Junior. Ambos cruces se desarrollarán en la tarde del domingo.
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Confirmaron los días y horarios de las semifinales del Apertura
Desamparados, Minero, Colón Jr. y 9 de Julio jugarán este domingo por un lugar en la gran final del Torneo Apertura. Conocé los cruces y los horarios.