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Confirmaron los días y horarios de las semifinales del Apertura

Desamparados, Minero, Colón Jr. y 9 de Julio jugarán este domingo por un lugar en la gran final del Torneo Apertura. Conocé los cruces y los horarios.

La Liga Sanjuanina de Fútbol definió los días y horarios para los cruces de semifinales del Torneo Apertura. En esta oportunidad no hubo sorpresas y los cuatro mejores de la fase regular continúan en la carrera por el título. Desamparados recibirá a 9 de Julio y Minero será local de Colón Junior. Ambos cruces se desarrollarán en la tarde del domingo.

El primer juego del domingo será a las 16 en La Rinconada, Pocito. Minero recibirá a Colón Junior en la cancha de Atenas. Minero eliminó a Alianza (2-1) en cuartos de final y el Merengue dejó en el camino a Unión (3-1).

El segundo duelo de la tarde dominguera será en el Serpentario. Desamparados recibirá, a partir de las 17, a 9 de Julio. El Víbora eliminó a Peñarol gracias a la ventaja deportiva (0-0) y el 9 derrotó 2 a 0 a San Lorenzo de Ullum.

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Los ganadores de las semifinales se cruzarán en la gran final del Apertura. La definición será en un cancha neutral y con ambas parcialidades.

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