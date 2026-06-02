Confirmaron los días y horarios de las semifinales del Apertura

El primer juego del domingo será a las 16 en La Rinconada, Pocito. Minero recibirá a Colón Junior en la cancha de Atenas. Minero eliminó a Alianza (2-1) en cuartos de final y el Merengue dejó en el camino a Unión (3-1).

El segundo duelo de la tarde dominguera será en el Serpentario. Desamparados recibirá, a partir de las 17, a 9 de Julio. El Víbora eliminó a Peñarol gracias a la ventaja deportiva (0-0) y el 9 derrotó 2 a 0 a San Lorenzo de Ullum.