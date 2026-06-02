Robo y abuso: la defensa pidió evaluar si Vila es imputable

En este contexto, el defensor pidió que una Junta integrada por un psiquiatra, un psicólogo, trabajadores sociales y un médico, determinen si Vila puede o no entender la criminalidad de los hechos que le endilgan. Es decir, si es o no imputable.

De esta manera, busca zafar de un posible juicio tras haber sido señalado como el presunto agresor sexual de la adolescente, y enfrentar una pena de 8 a más de 20 años de prisión efectiva por los delitos robo agravado por ser en poblado y en banda, por el uso de arma y por escalamiento. También por abuso sexualmente ultrajante agravado por la participación de 3 personas y por el uso de arma, y abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 3 personas y por el uso de arma, todo en concurso real.

Por parte del Ministerio Público, los fiscales continúan recabando y analizando la evidencia, con pericias en los teléfonos, testimonios, cámaras de seguridad, entre otras pruebas.

Mientras tanto, Agustín Vila y Thiago Narváez permanecen en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de 6 meses, mientras se desarrolla la investigación.