"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > abuso

Robo y abuso: la defensa pidió evaluar si Vila es imputable

Se trata de Agustín Vila (18), uno de los 4 sospechosos del abuso sexual a una adolescente en un robo. Su madre puso sobre la mesa sus adicciones a las drogas.

A poco más de 15 días del calvario que vivió una familia en Concepción luego de que ladrones ingresaran a robar a su vivienda y abusaran sexualmente de una mujer y de su hija de 13 años, la defensa de uno de los acusados hizo un movimiento clave en el marco de la investigación.

Se trata del abogado de Agustín Vila, de 18 años, uno de los dos mayores imputados (hay dos menores implicados en la Justicia de Niñez y Adolescencia), quien solicitó que una Junta Médica Interdisciplinaria evalúe a su defendido.

Hace unos días, la madre de Vila manifestó públicamente que su hijo tiene adicciones a las drogas desde que tenía 14 años y que con el tiempo se volvió “inmanejable”.

Te puede interesar...

En este contexto, el defensor pidió que una Junta integrada por un psiquiatra, un psicólogo, trabajadores sociales y un médico, determinen si Vila puede o no entender la criminalidad de los hechos que le endilgan. Es decir, si es o no imputable.

De esta manera, busca zafar de un posible juicio tras haber sido señalado como el presunto agresor sexual de la adolescente, y enfrentar una pena de 8 a más de 20 años de prisión efectiva por los delitos robo agravado por ser en poblado y en banda, por el uso de arma y por escalamiento. También por abuso sexualmente ultrajante agravado por la participación de 3 personas y por el uso de arma, y abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 3 personas y por el uso de arma, todo en concurso real.

Por parte del Ministerio Público, los fiscales continúan recabando y analizando la evidencia, con pericias en los teléfonos, testimonios, cámaras de seguridad, entre otras pruebas.

Mientras tanto, Agustín Vila y Thiago Narváez permanecen en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de 6 meses, mientras se desarrolla la investigación.

Temas

Te puede interesar