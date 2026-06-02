Scaloni recuperó dos soldados: el probable equipo para el amistoso con Honduras

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Ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, uno de los que podría tener su oportunidad es Nicolás Capaldo, quien asoma como alternativa para ocupar el lateral derecho en el próximo compromiso preparatorio.

Más allá de las dudas físicas, Argentina mantiene intactas sus principales fortalezas. El mediocampo compuesto por Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes sigue siendo el motor futbolístico del equipo, acompañado por el talento de Lionel Messi y la intensidad de Julián Álvarez.

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La experiencia de figuras como Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Dibu Martínez también aparece como una garantía para afrontar los momentos de mayor exigencia.

Con un plantel que conserva buena parte de la base campeona del mundo, Scaloni busca llegar al debut con todos sus futbolistas en plenitud. El desafío será encontrar el mejor rendimiento posible en un torneo corto donde cada detalle puede resultar decisivo.