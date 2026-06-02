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Scaloni recuperó dos soldados: el probable equipo para el amistoso con Honduras

La Selección ya trabaja en Kansas con la mira puesta en el Mundial. Scaloni recuperó a Julián Álvarez y Cuti Romero, mientras sigue de cerca a los jugadores que llegan entre lesiones y falta de ritmo.

El Mundial todavía no comenzó oficialmente, pero para la Selección Argentina ya está en marcha. Con los primeros entrenamientos en Kansas, el equipo de Lionel Scaloni empezó a delinear el camino hacia una nueva Copa del Mundo, con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar.

En las últimas horas, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora: Julián Álvarez y Cristian "Cuti" Romero recibieron el alta médica y trabajaron a la par de sus compañeros. Sin embargo, ambos serían preservados en el amistoso frente a Honduras para evitar riesgos innecesarios.

La atención ahora está puesta en la evolución física de varios futbolistas que llegaron con molestias o en plena recuperación. Entre ellos aparecen Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y Nico Paz, quienes continúan siendo monitoreados por el cuerpo médico.

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Ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, uno de los que podría tener su oportunidad es Nicolás Capaldo, quien asoma como alternativa para ocupar el lateral derecho en el próximo compromiso preparatorio.

Más allá de las dudas físicas, Argentina mantiene intactas sus principales fortalezas. El mediocampo compuesto por Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes sigue siendo el motor futbolístico del equipo, acompañado por el talento de Lionel Messi y la intensidad de Julián Álvarez.

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La experiencia de figuras como Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Dibu Martínez también aparece como una garantía para afrontar los momentos de mayor exigencia.

Con un plantel que conserva buena parte de la base campeona del mundo, Scaloni busca llegar al debut con todos sus futbolistas en plenitud. El desafío será encontrar el mejor rendimiento posible en un torneo corto donde cada detalle puede resultar decisivo.

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