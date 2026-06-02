El Mundial todavía no comenzó oficialmente, pero para la Selección Argentina ya está en marcha. Con los primeros entrenamientos en Kansas, el equipo de Lionel Scaloni empezó a delinear el camino hacia una nueva Copa del Mundo, con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar.
Scaloni recuperó dos soldados: el probable equipo para el amistoso con Honduras
La Selección ya trabaja en Kansas con la mira puesta en el Mundial. Scaloni recuperó a Julián Álvarez y Cuti Romero, mientras sigue de cerca a los jugadores que llegan entre lesiones y falta de ritmo.