Boca confirmó la salida de Úbeda: quién será el nuevo DT

El comunicado de Boca para anunciar la salida de Úbeda

El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.

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Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

Quién será el nuevo técnico de Boca

Si bien se mantiene un gran hermetismo para definir al reemplazante de Úbeda, se sabe que el que más le gusta a Juan Román Riquelme es Néstor Lorenzo. El gran problema que tiene el entrenador de la Selección de Colombia es que recién podría sumarse una vez finalizado el Mundial.

La pretemporada de Boca comenzará el 18 de junio y la Copa del Mundo termina el 19 de julio, a pesar de que los plazos podrían acortarse en caso de una eliminación del combinado cafetero. La idea es cerrarlo cuanto antes para empezar a trabajar en el mercado de pases para el armado del plantel.

Más allá de los técnicos que seducen a Riquelme también hay muchos entrenadores que fueron ofrecidos al club, como por ejemplo Jorge Sampaoli. Sin embargo, la determinación del presidente de la institución no iría por ese lado y se enfocaría en algunos candidatos que ya tenía en mente.