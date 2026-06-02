La investigación por el violento asalto que terminó con una joven baleada en Rawson sumó en las últimas horas una novedad clave. Mientras la víctima continúa recuperándose favorablemente y ya fue trasladada fuera de Terapia Intensiva, pudo aportar información a la Justicia a través de una carta que ahora es analizada por los investigadores.
La víctima del asalto en Rawson ya pudo hablar y colaborar con la causa
La joven baleada durante un violento asalto en Rawson dejó Terapia Intensiva y entregó una carta a los investigadores. El aporte ya es analizado junto al resto de las pruebas.