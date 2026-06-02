Roland Garros: Zverev le ganó a Jódar y se metió en semifinales

Ya en el segundo set Zverev pudo imponer condiciones desde el principio ante un Jódar visiblemente afectado por la oportunidad que dejó pasar. Así fue como el número 3 del mundo, que en este Roland Garros es el segundo preclasificado por la baja del español Carlos Alcaraz, consiguió un cómodo 6-1 para empezar a liquidar el encuentro.

Finalmente, al teutón le alcanzó con un quiebre en el tercer set para conseguir el 6-3 definitivo y el boleto a las semifinales, donde se enfrentará con el ganador del partido entre el checo Jakub Mensik (26°) y el brasilero Joao Fonseca (28°), quienes se enfrentarán a partir de las 15:15 (hora de Argentina).__IP__

Debido a la baja de Alcaraz y a la temprana eliminación del italiano Jannik Sinner en la segunda ronda, Zverev es el gran candidato a quedarse con el título en Roland Garros y conseguir su tan ansiada corona en un torneo de Grand Slam.