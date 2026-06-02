Peligra el récord goleador de Klose: quienes pueden superarlo

Sin embargo, en el Mundial 2026 Klose podría ser superado por dos jugadores. Se trata del astro argentino Lionel Messi y de la estrella francesa Kylian Mbappé, quien quiere quedarse con todos los récords en Mundiales.

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Messi llega a esta edición como el cuarto mayor goleador en la historia de los Mundiales con 13 tantos. El primero de ellos llegó en Alemania 2006, otros cuatro los hizo en Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 solo hizo uno y en Qatar 2022 brilló con otros siete.

Mbappé, por su parte, necesitó de muchas menos participaciones para aparecer entre los primeros de esta lista.

El jugador francés tuvo su estreno mundialista en Rusia 2018, donde fue clave con sus cuatro anotaciones para levantar el trofeo de selecciones más valioso del mundo.

A su vez, en Qatar 2022 fue el máximo goleador gracias a sus ocho anotaciones, tres de ellas en su inolvidable actuación en la final, donde casi le gana prácticamente solo a la Selección argentina.

Los otros jugadores que dirán presente en el Mundial 2026 y que tienen una interesante cantidad de goles son el brasilero Neymar, el inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo, aunque tienen ocho cada uno y están muy lejos de Klose.

Un aspecto no menor es que la fase de grupos contará con 48 selecciones por primera vez en la historia, por lo que habrá varios combinados muy débiles que podrían ayudar a la causa goleadores. Además, aquellas selecciones que alcancen las semifinales disputarán un máximo de ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.

Los 10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales: