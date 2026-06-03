Niebla densa y visibilidad reducida en el arranque del miércoles

El miércoles comenzó en San Juan con una fuerte presencia de niebla, lo que redujo drásticamente la visibilidad a apenas 0.1 kilómetros, obligando a extremar los cuidados para transitar a primera hora de la mañana. Según los datos oficiales actualizados a las 06:00, la temperatura registrada fue de 5.6°C, con una sensación térmica que se ubicó en los 4°C, acompañada por una humedad que trepó al 95%.