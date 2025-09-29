UPCN confirmó a sus receptores punta para la Liga Argentina

Mateo Gómez, surgido en la Unión Vecinal de Trinidad y con paso reciente por clubes como River y Ciudad , es una de las promesas de San Juan: internacional con las selecciones juveniles argentinas, ya suma rodaje en torneos de gran exigencia y está listo para dar un salto en la élite.

El fichaje de Leon Meier, alemán de 23 años y 2,04 m de altura, ya había sido anunciado previamente como refuerzo internacional. Con experiencia en ligas de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Grecia, además de la selección absoluta de su país, buscará aportar potencia y versatilidad en ofensiva y recepción.

Los receptores punta se suman a los experimentados armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti, para ir conformando una estructura ofensiva equilibrada y ambiciosa del plantel que volverá a jugar la LVA.