UPCN San Juan Vóley, el club más ganador de la historia del vóley argentino, tiene su pack completo de receptores punta para la próxima Liga de Vóleibol Argentina (LVA), a la que regresará tras haberse consagrado campeón de la Liga Nacional. La nómina de receptores punta combina jerarquía internacional, recorrido nacional y nuevas generaciones: se trata de Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez y el alemán Leon Meier, ya anunciado entre los fichajes.
UPCN confirmó a sus receptores punta para la Liga Argentina
Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez, Leon Meier y Alejandro Toro serán los receptores punta de UPCN en su regreso a la Liga Argentina.