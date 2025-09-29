Viento fuerte otra vez en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 50 km/h

La máxima prevista es de 28°C, con cielo que irá variando de parcialmente a mayormente nublado. La humedad se mantiene en 51% y la visibilidad es de 15 kilómetros.

Las autoridades recomiendan precaución, especialmente al circular en ruta, por la posibilidad de reducción en la visibilidad y la presencia de ráfagas intensas.