San Juan amaneció con 12,6°C y cielo despejado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, el alivio matinal dará paso a otra jornada ventosa: se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h hacia la tarde, con predominio del viento Sur.
Viento fuerte otra vez en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 50 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con temperaturas agradables pero marcada por el regreso del viento Sur. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h durante la tarde y la noche.