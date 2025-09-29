"
Viento fuerte otra vez en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 50 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con temperaturas agradables pero marcada por el regreso del viento Sur. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h durante la tarde y la noche.

San Juan amaneció con 12,6°C y cielo despejado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, el alivio matinal dará paso a otra jornada ventosa: se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h hacia la tarde, con predominio del viento Sur.

La máxima prevista es de 28°C, con cielo que irá variando de parcialmente a mayormente nublado. La humedad se mantiene en 51% y la visibilidad es de 15 kilómetros.

Las autoridades recomiendan precaución, especialmente al circular en ruta, por la posibilidad de reducción en la visibilidad y la presencia de ráfagas intensas.

