La oposición pidió apartar a Espert por vínculos con narcotráfico

El vínculo entre Espert y Machado no es nuevo. El economista reconoció que utilizó un avión privado del empresario en 2019, cuando presentó su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, y también accedió a una camioneta cedida por él durante su campaña. “Me llevó en su avión. Obviamente le agradecí, pero si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no le estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, dijo.

Lejos de dar explicaciones sobre el giro millonario, Espert intentó minimizar la acusación denunciando una “campaña sucia” impulsada por el kirchnerismo y el dirigente social Juan Grabois. “Siempre vuelven con lo mismo. Es parte de la campaña sucia”, repitió en declaraciones televisivas.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, exigió su apartamiento inmediato de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, clave para el inminente debate del Presupuesto 2026. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, advirtió.

Este no es el primer cortocircuito que el nexo con Machado le genera a Espert. En 2021, Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, rompió negociaciones con Avanza Libertad por la negativa del economista a aclarar sus lazos con el empresario detenido.

El escándalo estalla en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre y amenaza con debilitar al oficialismo en su intento de mostrar unidad y fortaleza política en el Congreso.