La oposición pidió apartar a Espert por vínculos con narcotráfico

José Luis Espert quedó en el centro de la polémica tras revelarse que recibió USD 200 mil del narco Fred Machado. El kirchnerismo reclama su salida de la Comisión de Presupuesto.

El diputado nacional y primer candidato en la lista de La Libertad Avanza–PRO en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, enfrenta un escándalo que sacude al oficialismo. Documentos judiciales de Estados Unidos confirmaron que en 2020 recibió un giro de 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso administrado por el empresario argentino Alfredo “Fred” Machado, detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

La revelación, publicada por ElDiarioAr y respaldada por peritos contables del Estado de Texas, expone un registro fechado el 1° de febrero de 2020 en el que figura el nombre completo de Espert. El dinero provino de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada en EE.UU. a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

image

El vínculo entre Espert y Machado no es nuevo. El economista reconoció que utilizó un avión privado del empresario en 2019, cuando presentó su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, y también accedió a una camioneta cedida por él durante su campaña. “Me llevó en su avión. Obviamente le agradecí, pero si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no le estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, dijo.

Lejos de dar explicaciones sobre el giro millonario, Espert intentó minimizar la acusación denunciando una “campaña sucia” impulsada por el kirchnerismo y el dirigente social Juan Grabois. “Siempre vuelven con lo mismo. Es parte de la campaña sucia”, repitió en declaraciones televisivas.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, exigió su apartamiento inmediato de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, clave para el inminente debate del Presupuesto 2026. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, advirtió.

Este no es el primer cortocircuito que el nexo con Machado le genera a Espert. En 2021, Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, rompió negociaciones con Avanza Libertad por la negativa del economista a aclarar sus lazos con el empresario detenido.

El escándalo estalla en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre y amenaza con debilitar al oficialismo en su intento de mostrar unidad y fortaleza política en el Congreso.

