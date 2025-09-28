Desde el Estadio Mocoroa, con una multitud que se acercó para despedirlos, más de 400 deportistas sanjuaninos de disciplinas convencionales y adaptadas emprendieron viaje hacia Mar del Plata, donde competirán del 29 de septiembre al 4 de octubre en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita.
La delegación sanjuanina, rumbo a los Juegos Evita 2025
