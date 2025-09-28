"
La delegación sanjuanina, rumbo a los Juegos Evita 2025

Más de 400 deportistas sanjuaninos de disciplinas convencionales y adaptadas emprendieron viaje hacia Mar del Plata, donde competirán del 29 de septiembre al 4 de octubre

Desde el Estadio Mocoroa, con una multitud que se acercó para despedirlos, más de 400 deportistas sanjuaninos de disciplinas convencionales y adaptadas emprendieron viaje hacia Mar del Plata, donde competirán del 29 de septiembre al 4 de octubre en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita.

En 8 colectivos repletos de ilusión y energía, partieron chicos, chicas y jóvenes que representarán a San Juan en la gran cita del deporte social y federado más importante del país. Además se llevó a cabo una coreografía realizada por chicos del Gimnasio E&M Santa Lucía

Desde deportes de conjunto hasta disciplinas individuales, la delegación está lista para dejar todo en la competencia y, sobre todo, vivir una experiencia única de encuentro, integración y valores.

El acto de despedida contó con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por Mauricio Lara, Subsecretario de Deporte Social; Santiago de la Torre, Subsecretario de Deporte Federado; Eduardo Cerimedo, Subsecretario de Alto Rendimiento; Marcelo González, Director de Deporte en la Comunidad; Martín Riveros, Director de Alto Rendimiento; Sebastián Barroso, Director de Agencia Deportes San Juan; Héctor Lucero, Asesor de Ciclismo en Deporte; Cristian Pizano, Presidente de Club Julio Mocoroa; Ángel 'Fito' Fernández, Intendente de Club Julio Mocoroa quienes acompañaron y alentaron a los jóvenes sanjuaninos en este gran desafío.

