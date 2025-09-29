Quién es Alejo Sarco, el goleador en el estreno de la Sub-20

Embed ¡GOOL DE ARGENTINA! Sarco ganó en las alturas y con un cabezazo letal marca por duplicado



40' | CUBA 0 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe pic.twitter.com/viKuvE79b1

¿Quién es Alejo Sarco?

Alejo Uriel Sarco es una joven promesa del fútbol argentino, conocido por su habilidad como delantero centro. A sus 19 años (nacido el 6 de enero de 2006), ya ha dado el salto al fútbol europeo.

Tras una conflictiva salida como jugador libre, Sarco firmó con el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga, aunque su pase dejó una fuerte polémica en el club que lo formó.

El delantero, que se desempeña como delantero centro, debutó en la Primera de Vélez el 30 de marzo de 2024. Apenas tres meses después de su debut, y con un gran nivel en Reserva (donde fue campeón y anotó 12 goles en 20 partidos), fue apartado del plantel profesional.

La decisión de apartarlo se debió a la negativa del futbolista y su representante, Hernán Berman, de renovar el vínculo que finalizaba el 31 de diciembre. La dirigencia de Vélez, encabezada por Fabián Berlanga, emitió un comunicado oficial asegurando que habían recibido “dilaciones y evasivas” ante la propuesta formal para extender su contrato hasta 2026.

La situación se resolvió cuando Sarco informó que no aceptaría la oferta, lo que llevó al club a tomar la medida de que se entrenara de manera diferenciada. Vélez lamentó públicamente el “perjuicio económico y deportivo para la Institución” que lo formó desde los 13 años, al perder los derechos sobre el jugador que quedó libre el 1 de enero de 2025.

Actualmente, Alejo Sarco forma parte del Bayer Leverkusen, uno de los clubes más importantes de la Bundesliga, con un contrato que se extiende hasta 2029.

El joven argentino, de perfil rápido, ágil y con capacidad de remate, también es convocado habitualmente para la Selección Argentina Sub-20, proyectándose como una de las promesas ofensivas del país.