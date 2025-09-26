"
Los Cóndores ya tienen armadores: uno renovó y otro llegó a potenciar

UPCN confirmó a Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti como sus armadores para la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Liderazgo, experiencia y jerarquía para un plantel que apunta a ser protagonista.

UPCN San Juan Vóley avanza con la conformación de su plantel de cara al regreso a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26, y ya definió a los encargados de conducir el juego: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti serán los armadores del equipo más ganador en la historia del vóley argentino.

Bozikovich es un verdadero emblema de Los Cóndores. Con varias temporadas defendiendo la camiseta amarilla y azul, se ganó el reconocimiento de la hinchada por su entrega y calidad dentro de la cancha. Capitán en ciclos recientes, aporta liderazgo, experiencia y solidez en una función clave para el funcionamiento del equipo.

Por su parte, Riganti se incorpora luego de una gran campaña en el CEF 5 de La Rioja, con el que llegó a la final de la última edición de la Liga. Con trayectoria nacional e internacional, el armador sumará jerarquía, manejo de los tiempos y visión de juego en el esquema del entrenador Fabián Armoa.

La dupla Bozikovich-Riganti le garantiza a UPCN variantes y equilibrio en la conducción, lo que será determinante en una temporada donde el conjunto sanjuanino apunta a competir en todos los frentes.

