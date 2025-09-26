Los Cóndores ya tienen armadores: uno renovó y otro llegó a potenciar

Bozikovich es un verdadero emblema de Los Cóndores. Con varias temporadas defendiendo la camiseta amarilla y azul, se ganó el reconocimiento de la hinchada por su entrega y calidad dentro de la cancha. Capitán en ciclos recientes, aporta liderazgo, experiencia y solidez en una función clave para el funcionamiento del equipo.

Por su parte, Riganti se incorpora luego de una gran campaña en el CEF 5 de La Rioja, con el que llegó a la final de la última edición de la Liga. Con trayectoria nacional e internacional, el armador sumará jerarquía, manejo de los tiempos y visión de juego en el esquema del entrenador Fabián Armoa.