UPCN San Juan Vóley avanza con la conformación de su plantel de cara al regreso a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26, y ya definió a los encargados de conducir el juego: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti serán los armadores del equipo más ganador en la historia del vóley argentino.
Los Cóndores ya tienen armadores: uno renovó y otro llegó a potenciar
UPCN confirmó a Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti como sus armadores para la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Liderazgo, experiencia y jerarquía para un plantel que apunta a ser protagonista.