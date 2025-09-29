El EPRE abrió un sumario contra Naturgy por los cortes tras el viento Zonda

Según informó el organismo, las inclemencias ocasionaron daños en la infraestructura de distribución y afectaron la calidad y continuidad del abastecimiento en distintos puntos de San Juan.

Desde el inicio del fenómeno, el EPRE implementó un monitoreo permanente con informes horarios sobre la evolución de las tareas de seguridad pública y de restitución del servicio que llevaba adelante la distribuidora. El último registro, tomado el 9 de septiembre a las 13:30, indicó que 237 suministros permanecían afectados, lo que representa apenas el 0,092 % del total de usuarios.