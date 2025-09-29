El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) abrió un sumario administrativo contra Naturgy San Juan S.A. a raíz de los cortes y afectaciones en el servicio eléctrico registrados el pasado viernes 26 de septiembre, tras el temporal que azotó a la provincia con fuertes ráfagas de viento Zonda y viento sur.
El EPRE abrió un sumario contra Naturgy por los cortes tras el viento Zonda
