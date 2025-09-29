"
El EPRE abrió un sumario contra Naturgy por los cortes tras el viento Zonda

El ente regulador abrió un sumario administrativo a Naturgy San Juan S.A. para determinar responsabilidades por los cortes de luz tras el fuerte viento del 26 de septiembre.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) abrió un sumario administrativo contra Naturgy San Juan S.A. a raíz de los cortes y afectaciones en el servicio eléctrico registrados el pasado viernes 26 de septiembre, tras el temporal que azotó a la provincia con fuertes ráfagas de viento Zonda y viento sur.

Según informó el organismo, las inclemencias ocasionaron daños en la infraestructura de distribución y afectaron la calidad y continuidad del abastecimiento en distintos puntos de San Juan.

Desde el inicio del fenómeno, el EPRE implementó un monitoreo permanente con informes horarios sobre la evolución de las tareas de seguridad pública y de restitución del servicio que llevaba adelante la distribuidora. El último registro, tomado el 9 de septiembre a las 13:30, indicó que 237 suministros permanecían afectados, lo que representa apenas el 0,092 % del total de usuarios.

“El sumario administrativo está orientado a precisar la eventual existencia de incumplimientos a las previsiones legales, contractuales y reglamentarias vigentes”, explicaron desde el ente.

Una vez concluida la etapa de instrucción del expediente y garantizado el derecho de defensa de la empresa, se aplicarán las sanciones previstas en el contrato de concesión en caso de comprobarse faltas.

El procedimiento contra Naturgy se enmarca en las atribuciones de control del EPRE, que ya adelantó que continuará con este tipo de auditorías en cada situación que afecte la calidad del servicio eléctrico en la provincia.

