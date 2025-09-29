El caso de la amenaza de bomba que el pasado 16 de septiembre obligó a evacuar masivamente el Centro Cívico tendrá mañana su desenlace en la Justicia. Dos hombres habían sido detenidos y acusados de haber realizado el llamado intimidatorio, pero solo uno de ellos será condenado.
Falsa amenaza de bomba: uno de los acusados aceptó pagar $4 millones
Uno de los acusados por la falsa amenaza de bomba al Centro Cívico aceptará un juicio abreviado con 2 años de prisión en suspenso y el pago de $4 millones. El otro quedará sobreseído.