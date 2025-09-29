Falsa amenaza de bomba: uno de los acusados aceptó pagar $4 millones

Se trata de Carlos Cabaña, quien aceptará un juicio abreviado con una pena de dos años de prisión condicional y el pago de 4 millones de pesos en concepto de reparación económica, en cuotas. El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal coordinador Ignacio Achem y su ayudante Belén Sánchez (UFI Genérica), junto a la defensora oficial María Emilia Nielson, y cuenta con el aval de la Fiscalía de Estado.

El otro imputado, Hugo Sebastián Castro, será sobreseído y quedará desvinculado de la investigación. Ambos habían sido detenidos días atrás por orden del juez Diego Manuel Sanz, luego de que la Fiscalía comprobara desde qué teléfono se efectuó la amenaza que paralizó al principal edificio de la administración pública provincial.