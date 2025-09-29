"
Falsa amenaza de bomba: uno de los acusados aceptó pagar $4 millones

Uno de los acusados por la falsa amenaza de bomba al Centro Cívico aceptará un juicio abreviado con 2 años de prisión en suspenso y el pago de $4 millones. El otro quedará sobreseído.

El caso de la amenaza de bomba que el pasado 16 de septiembre obligó a evacuar masivamente el Centro Cívico tendrá mañana su desenlace en la Justicia. Dos hombres habían sido detenidos y acusados de haber realizado el llamado intimidatorio, pero solo uno de ellos será condenado.

Se trata de Carlos Cabaña, quien aceptará un juicio abreviado con una pena de dos años de prisión condicional y el pago de 4 millones de pesos en concepto de reparación económica, en cuotas. El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal coordinador Ignacio Achem y su ayudante Belén Sánchez (UFI Genérica), junto a la defensora oficial María Emilia Nielson, y cuenta con el aval de la Fiscalía de Estado.

El otro imputado, Hugo Sebastián Castro, será sobreseído y quedará desvinculado de la investigación. Ambos habían sido detenidos días atrás por orden del juez Diego Manuel Sanz, luego de que la Fiscalía comprobara desde qué teléfono se efectuó la amenaza que paralizó al principal edificio de la administración pública provincial.

La resolución también incluye la aceptación del resarcimiento económico por parte de la Fiscalía de Estado, representada por Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, que había reclamado el recupero de los costos que demandó la activación del protocolo de seguridad, estimados en al menos $4 millones.

De confirmarse el pacto en la audiencia prevista para este martes 30 de septiembre, Cabaña recuperará la libertad aunque con la condena en su haber y la obligación de cumplir con el pago millonario, mientras que Castro quedará eximido de responsabilidad.

