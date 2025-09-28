El argentino Perrone consiguió un cuarto puesto en Japón

El piloto de KTM Tech3 llegó a comandar el pelotón en varias vueltas, incluso en condiciones cambiantes por la lluvia, y sostuvo el ritmo frente a figuras como Muñoz, Quiles y Rueda.

En los giros finales, se mantuvo firme en la pelea por la segunda y tercera plaza, aunque finalmente cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar, apenas por detrás del triplete español que conformaron Muñoz, Rueda y Quiles.

Este resultado confirma el gran presente de Perrone, que venía de actuaciones destacadas en San Marino, Cataluña, Austria y Hungría, donde también estuvo cerca de su primer podio mundialista.

Su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y ser competitivo en la lucha directa por la victoria lo consolidan como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la categoría.