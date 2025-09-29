Egresados fueron repudiados por cánticos antisemitas: "Hoy quemamos judíos"

La Escuela Humanos indicó mediante un comunicado que repudia "enérgicamente" la actitud de los alumnos y del coordinador de la empresa organizadora, Baxxter, aclarando que no tiene vínculo alguno con esas prácticas ni con los mensajes difundidos en el video viralizado. A la vez, subrayó que los cánticos registrados “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, y adelantó que adoptará medidas internas para abordar lo sucedido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1972419136434171931&partner=&hide_thread=false “Hoy quemamos judios”



La canción antisemita que cantó un grupo de egresados junto al coordinador de la empresa de viajes en Bariloche. pic.twitter.com/apC1xOUlpA — Corta (@somoscorta) September 28, 2025

Por su parte, Baxxter sostuvo que los dichos “no reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto y la igualdad” y prometió redoblar esfuerzos para que “hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”.

Más tarde, la institución difundió un nuevo comunicado en el que contó que se contactó con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para iniciar un trabajo conjunto de capacitación y revisión de lo sucedido. En ese mensaje, la institución volvió a marcar distancia de lo ocurrido y aseguró que reforzará su compromiso contra el racismo, el antisemitismo y los discursos de odio, con la idea de construir una comunidad educativa “más humana e inclusiva”.

“Repudiable”: la reacción de Javier Milei a los cánticos antisemitas

El presidente Javier Milei se sumó a los cuestionamientos y escribió en su cuenta de X: “Repudiable. Fin”. Minutos más tarde, editó el mensaje para arrobar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, involucrando así a las áreas de Educación y Derechos Humanos.