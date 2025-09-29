Trump aseguró que Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos para Gaza

“Espero que lleguemos a un acuerdo de paz, y si Hamas lo rechaza, lo cual siempre es posible... son los únicos que quedan; todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva”.

image

Un plan de paz de la Casa Blanca para Gaza hecho público el lunes propone el fin del conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas y la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el acuerdo.

Si ambas partes aceptan la propuesta, “la guerra terminará inmediatamente”, según el plan.

Las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas para preparar la liberación de los rehenes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el plan.

Hablando junto a Netanyahu, Trump afirmó en su declaración en la Casa Blanca que es “un gran día, un día hermoso, potencialmente uno de los días más importantes de la historia de la civilización”.

“Cosas que han estado sucediendo durante cientos y miles de años, estamos, como mínimo, muy, muy cerca y muy cerca”, continuó.

Agradeció a Netanyahu “por intervenir y hacer un buen trabajo. Trabajamos bien juntos, como lo hemos hecho con muchos otros países, ambos... que es la única manera de resolver toda esta situación”.

Trump dijo que no solo se refiere a Gaza, sino a “mucho más allá de Gaza. Todo el asunto. Todo. Resolviéndose. Se llama paz en Oriente Medio”.

Por otro lado, el principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en Gaza elogió el lunes el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para el territorio palestino, instando a la presión internacional sobre Hamas para que lo acepte.

“Este es un acuerdo histórico que permitirá a nuestro pueblo sanar, poner fin a la guerra y trazar un nuevo futuro para Oriente Medio”, declaró el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado, elogiando al primer ministro Benjamin Netanyahu por aceptar el plan. “El mundo debe ejercer la máxima presión para garantizar que Hamas se comprometa con esta histórica oportunidad de paz”.