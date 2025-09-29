"
Trapitos golpearon a un hombre que ingresó a un domicilio abandonado

El hecho ocurrió en calle Urquiza y San Luis. La agresión fue porque interpretaron que el hombre ingresaba a robar a la vivienda.

Un violento episodio se registró en horas de la tarde de este domingo, en inmediaciones de calle Urquiza antes de San Luis. Dos hombres que se desempeñaban como cuidacoches fueron aprehendidos luego de agredir brutalmente a un sujeto que había ingresado a un domicilio deshabitado.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 17, cuando la víctima, cuya identidad no fue revelada, ingresó a un auto abandonado dentro de una vivienda para dormir. Los dos agresores, observaron la situación y, al interpretar que el hombre intentaba cometer un ilícito, decidieron tomar represalias por mano propia.

La agresión fue violenta: golpes de puño, patadas e incluso el uso de un fragmento de cerámico, con el que le provocaron a la víctima una lesión visible en la frente, del lado derecho.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la golpiza realizaron una llamada al 911, alertando de la situación. Personal policial arribó al lugar y logró la aprehensión de los dos agresores en el momento. La víctima, visiblemente herida, se negó a ser asistida por personal médico del servicio 107, pero fue posteriormente trasladada junto a los detenidos a la Comisaría 4ª de Capital para prestar declaración.

Durante la intervención, la víctima manifestó que habría un tercer agresor, quien logró darse a la fuga y no pudo ser identificado ni localizado hasta el momento.

Una testigo clave, encargada de la confitería que hay en la zona, aseguró conocer a los agresores y afirmó que el dueño del domicilio deshabitado les permitía el ingreso al lugar para tomar agua y les había pedido que cuidaran la propiedad. Fue en este contexto que los sujetos interpretaron que la víctima pretendía robar, y por eso la atacaron.

Ambos detenidos, identificados como Díaz y Nieto, permanecerán alojados en los calabozos de la Comisaría 4ª de Capital, detenidos por la agresión.

