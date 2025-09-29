Trapitos golpearon a un hombre que ingresó a un domicilio abandonado

Vecinos y transeúntes que presenciaron la golpiza realizaron una llamada al 911, alertando de la situación. Personal policial arribó al lugar y logró la aprehensión de los dos agresores en el momento. La víctima, visiblemente herida, se negó a ser asistida por personal médico del servicio 107, pero fue posteriormente trasladada junto a los detenidos a la Comisaría 4ª de Capital para prestar declaración.

Durante la intervención, la víctima manifestó que habría un tercer agresor, quien logró darse a la fuga y no pudo ser identificado ni localizado hasta el momento.

Una testigo clave, encargada de la confitería que hay en la zona, aseguró conocer a los agresores y afirmó que el dueño del domicilio deshabitado les permitía el ingreso al lugar para tomar agua y les había pedido que cuidaran la propiedad. Fue en este contexto que los sujetos interpretaron que la víctima pretendía robar, y por eso la atacaron.

Ambos detenidos, identificados como Díaz y Nieto, permanecerán alojados en los calabozos de la Comisaría 4ª de Capital, detenidos por la agresión.