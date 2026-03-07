"
Trump afirmó que Irán se rindió y adviertió sobre un nuevo ataque inminente

El expresidente de Estados Unidos aseguró que la reciente decisión del gobierno iraní de no atacar a los países de la región es una consecuencia directa del "impecable ataque de Estados Unidos e Israel".

  • La dura advertencia de Israel tras una nueva serie de bombardeos a Teherán: "Estamos decididos a seguir hasta lograr nuestros objetivos".
  • Guerra en Medio Oriente: Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en el mundo.
  • Mapa de la guerra en Medio Oriente: dos bandos y 13 países involucrados en un conflicto que jaquea al mundo.
  • La guerra en Medio Oriente fue declarada "emergencia humanitaria mayor" por la ONU.

