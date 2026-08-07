El rugido de los motores vuelve a San Juan: el Zonda recibirá al TC2000 y Top Race

Aquella competencia tuvo como gran protagonista a Matías Rossi, quien consiguió quedarse con la victoria en el TC2000 y volvió a inscribir su nombre entre los ganadores de un circuito que exige al máximo a los pilotos. Ahora, el histórico escenario sanjuanino volvería a recibir a los protagonistas de ambas categorías para una nueva jornada de velocidad.

Un circuito que siempre es protagonista

El Autódromo El Zonda Eduardo Copello tiene una característica que lo diferencia de otros escenarios del país. Su ubicación en plena Quebrada de Zonda, sumada a sus curvas, desniveles y sectores de alta exigencia, lo convierten en uno de los circuitos más particulares del automovilismo argentino.

Para los pilotos, cada vuelta representa un desafío. Para el público sanjuanino, en tanto, la llegada de las categorías nacionales significa volver a disfrutar del rugido de los motores en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia.

La nueva fecha también permitiría que San Juan tenga dos presentaciones del TC2000 y del Top Race durante la temporada 2026, algo que vuelve a destacar al Zonda dentro del calendario nacional.

La previa se corre en La Pampa

Antes de regresar a San Juan, ambas categorías tendrán actividad este fin de semana en La Pampa, donde disputarán la sexta fecha de la temporada. La competencia se desarrollará este 8 y 9 de agosto en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, y tendrá un condimento especial para el TC2000.

La categoría volverá a competir en ese trazado después de cinco años y, además, será una jornada marcada por la incorporación de los nuevos vehículos SUV que forman parte de esta nueva etapa del campeonato.

Después de esa fecha, la atención comenzará a ponerse nuevamente en San Juan, donde el mítico Zonda se prepara para volver a recibir al automovilismo nacional el 27 de septiembre.