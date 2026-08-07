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Caputo recibió a los directivos de Vicuña y destacó el megaproyecto minero que avanza en San Juan

El ministro de Economía se reunió con los principales directivos del proyecto minero y resaltó una inversión inicial superior a US$9.700 millones, exportaciones por más de US$2.600 millones anuales y la generación de unos 31.700 empleos.

El proyecto Vicuña volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica nacional. Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a los principales directivos de la compañía que impulsa en San Juan uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más importantes del país.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein; y el Country Director para Argentina y Chile, José Morea.

Tras la reunión, Caputo calificó el encuentro como una “excelente reunión” y destacó la escala que tendrá el emprendimiento minero que se desarrolla en la cordillera sanjuanina.

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Una inversión de más de US$9.700 millones

Según los datos difundidos por el Gobierno nacional, Vicuña contempla una inversión inicial superior a US$9.700 millones y es desarrollado de manera conjunta por BHP y Lundin Mining. El proyecto, que reúne los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ya cuenta con la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que busca atraer capitales de gran escala al país.

La magnitud del emprendimiento también se refleja en las proyecciones económicas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, podría generar exportaciones superiores a US$2.600 millones anuales y alrededor de 31.700 puestos de trabajo directos e indirectos.

La iniciativa apunta principalmente a la producción de cobre, aunque también contempla oro y plata, y por sus dimensiones se proyecta como uno de los grandes desarrollos mineros de la Argentina.

El aporte de US$250 millones para obras en San Juan

La reunión entre Caputo y los directivos de Vicuña se produjo pocos días después de un anuncio que tendrá un impacto directo en la provincia. El gobernador Marcelo Orrego confirmó un acuerdo con la empresa mediante el cual Vicuña realizará un aporte anticipado de US$250 millones para infraestructura pública. Se trata de un desembolso único, no reembolsable y no compensable, que será destinado a obras viales, hídricas y de saneamiento.

Uno de los primeros proyectos anunciados es la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento de la actividad minera y productiva.

Desde Nación también remarcaron que ese aporte está previsto para concretarse antes de fin de año, de acuerdo con lo acordado entre la empresa y la Provincia.

El desarrollo sanjuanino también consiguió en los últimos meses distintas autorizaciones necesarias para avanzar con su infraestructura. Entre ellas se encuentra el aval para el tendido eléctrico de alta tensión que permitirá abastecer al futuro complejo minero.

Con el ingreso al RIGI, la inversión proyectada, el acuerdo por los US$250 millones y los avances en infraestructura, Vicuña continúa sumando definiciones que acercan al proyecto a una etapa decisiva.

Para San Juan, el desarrollo representa además una fuerte apuesta a la actividad minera y a la generación de infraestructura, empleo y nuevas oportunidades vinculadas a una de las mayores inversiones proyectadas para la provincia.

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