Messi salió al cruce de las versiones de su hijo Thiago a Barcelona

La aclaración llegó antes de otra destacada actuación del rosarino, quien posteriormente convirtió dos goles y entregó una asistencia en la victoria por 4-2 de Inter Miami.

De esta manera, Thiago, de 13 años, continuará desarrollándose futbolísticamente en Inter Miami, institución a la que llegó junto con su familia durante 2023 y donde se desempeña principalmente como mediocampista.

El mayor de los hijos de Messi ya tuvo experiencias formativas en Europa debido a la carrera profesional de su padre: durante su etapa en España pasó por la Barça Escola y posteriormente integró las divisiones juveniles del Paris Saint-Germain.

El propio capitán argentino explicó anteriormente algunas de las características futbolísticas de su hijo y destacó que tiene un perfil diferente al suyo: “Es más pensante, más organizador, más medio”, sostuvo al describir su manera de jugar.

Por ahora, pese a los rumores sobre un posible regreso a Barcelona, el futuro inmediato del joven continuará en Estados Unidos, donde seguirá creciendo dentro de la estructura formativa de Inter Miami.