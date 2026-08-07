El Campeonato Argentino senior masculino de hockey sobre patines jugará este viernes sus cruces de semifinales en cancha de Vélez Sarsfield. Olimpia, Valenciano y UVT son los tres sanjuaninos que continúan en carrera por el título. El cuarto equipo que continúa en competencia es Estudiantil Porteño.
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Tres sanjuaninos buscarán la final del Argentino senior
Olimpia, Valenciano y UVT llegaron a las semifinales del Argentino Senior de hockey sobre patines. El cuadro lo completa Estudiantil Porteño.