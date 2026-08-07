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Tres sanjuaninos buscarán la final del Argentino senior

Olimpia, Valenciano y UVT llegaron a las semifinales del Argentino Senior de hockey sobre patines. El cuadro lo completa Estudiantil Porteño.

El Campeonato Argentino senior masculino de hockey sobre patines jugará este viernes sus cruces de semifinales en cancha de Vélez Sarsfield. Olimpia, Valenciano y UVT son los tres sanjuaninos que continúan en carrera por el título. El cuarto equipo que continúa en competencia es Estudiantil Porteño.

UVT fue el primero en sacar pasaje a semi y lo hizo tras vencer 3 a 1 a Andes Talleres de Mendoza. Olimpia jugó un largo partido ante Huracán (estuvo suspendido por la lluvia) y terminó sellando 5 a 2 a su favor. Valenciano comenzó perdiendo con GEBA, pero lo dio vuelta para festejar con el 3 a 1 final. La noche del jueves se completó con el 3-2 de Estudiantil Porteño sobre Argentinos Juniors.

La programación de las semis del viernes comenzará a las 17 con el cruce sanjuanino de Valenciano vs. Olimpia. A las 20 será el turno de Estudiantil Porteño vs. UVT.

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