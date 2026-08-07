Tres sanjuaninos buscarán la final del Argentino senior

UVT fue el primero en sacar pasaje a semi y lo hizo tras vencer 3 a 1 a Andes Talleres de Mendoza. Olimpia jugó un largo partido ante Huracán (estuvo suspendido por la lluvia) y terminó sellando 5 a 2 a su favor. Valenciano comenzó perdiendo con GEBA, pero lo dio vuelta para festejar con el 3 a 1 final. La noche del jueves se completó con el 3-2 de Estudiantil Porteño sobre Argentinos Juniors.

La programación de las semis del viernes comenzará a las 17 con el cruce sanjuanino de Valenciano vs. Olimpia. A las 20 será el turno de Estudiantil Porteño vs. UVT.