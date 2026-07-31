Universitario presentó a su nueva Comisión Directiva

Durante la reunión también se realizó la renovación de autoridades para el período 2026-2028, quedando conformada una nueva Comisión Directiva encabezada por Nicolás Gómez como presidente y Enzo Casella como vicepresidente, ambos elegidos por unanimidad.

La elección representa la continuidad de dirigentes con un fuerte sentido de pertenencia hacia la institución. Tanto Gómez como Casella surgieron de las divisiones formativas de Universitario, defendieron la camiseta del plantel superior y también integraron el seleccionado sanjuanino. Además, Nicolás Gómez vistió la camiseta de Los Pumitas y Los Pumas (#562), uno de los máximos reconocimientos para un jugador formado en el club.