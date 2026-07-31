Universitario Rugby & Hockey Club llevó adelante la Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de la institución, con la participación de los socios, quienes aprobaron por unanimidad la Memoria, el Balance General, el Inventario y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Universitario presentó a su nueva Comisión Directiva
Universitario Rugby & Hockey Club realizó su Asamblea General Ordinaria y renovó autoridades. Nicolás Gómez fue elegido presidente y Enzo Casella como vice.