Una empresa brasileña controlará el estadio de Mar del Plata

La modernización llevará a cabo una renovación en diversos aspectos como la instalación de una nueva iluminación del nivel CONMEBOL, reparación de la tribuna techada que está cerrada desde 2022, se realizarán nuevos baños y cabinas de transmisión y se llevará a cabo una zona gastronómica con retail y gaming.

El proyecto llevará a cabo la intervención del ex presidente de Banfield y la cara de la empresa a cargo, Eduardo Spinosa, representado por el Estudio Jurídico Claria & Trevisán.

“Esto representa mucho más que un estadio y un polideportivo. Se trata de entender que el Estado no puede continuar destinando fondos públicos para el mantenimiento de estas instalaciones, dado que no generan valor agregado para la ciudad. Por eso celebramos que un grupo del calibre de Revee haya decidido presentar una propuesta millonaria, con el objetivo de transformar una zona y posicionar a Mar del Plata como un nuevo polo de eventos deportivos y culturales de alta relevancia” destacó el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.