UPCN no se detiene: venció a Boca y sumó su sexto triunfo al hilo

Dominio sanjuanino Desde el inicio, el gremial dominó las acciones con parciales de 25-22 y 25-14, cimentando su ventaja en un servicio agresivo y un bloqueo sólido. Aunque el Xeneize logró descontar en el tercer set (22-25), UPCN recuperó el control en el cuarto capítulo para cerrarlo 25-20 y sellar la victoria definitiva.

La ofensiva de "Los Cóndores" fue liderada por Gerónimo Elgueta, máximo anotador con 15 puntos, seguido de cerca por la efectividad de Alejandro Toro y Matheuss Alejandro, quienes aportaron 14 tantos cada uno.