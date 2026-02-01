"
UPCN no se detiene: venció a Boca y sumó su sexto triunfo al hilo

Los Cóndores cerraron el Tour 5 en Comodoro Rivadavia con puntaje ideal, aseguraron su lugar en los Play Off y se mantienen como escoltas en la Liga de Vóleibol Argentina.

UPCN San Juan Vóley ratificó su gran presente en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) al derrotar a Boca Juniors por 3-1 en el estadio Socios Fundadores de Chubut. Con este resultado, el equipo dirigido por Fabián Armoa cerró una semana perfecta en el Tour 5 y estiró su racha ganadora a seis encuentros consecutivos.

Dominio sanjuanino Desde el inicio, el gremial dominó las acciones con parciales de 25-22 y 25-14, cimentando su ventaja en un servicio agresivo y un bloqueo sólido. Aunque el Xeneize logró descontar en el tercer set (22-25), UPCN recuperó el control en el cuarto capítulo para cerrarlo 25-20 y sellar la victoria definitiva.

La ofensiva de "Los Cóndores" fue liderada por Gerónimo Elgueta, máximo anotador con 15 puntos, seguido de cerca por la efectividad de Alejandro Toro y Matheuss Alejandro, quienes aportaron 14 tantos cada uno.

Clasificación y lo que viene Con este triunfo, UPCN alcanza un récord de 11 victorias en 15 presentaciones, lo que le permite garantizar matemáticamente su clasificación a los Play Off. Además, el equipo se consolida en la segunda posición de la tabla general, acechando la punta del torneo.

Tras el paso exitoso por Comodoro Rivadavia, el plantel regresará a la provincia para encarar la preparación del último Tour de la fase regular, que tendrá lugar en Buenos Aires del 12 al 15 de febrero.

