UPCN San Juan Vóley ratificó su gran presente en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) al derrotar a Boca Juniors por 3-1 en el estadio Socios Fundadores de Chubut. Con este resultado, el equipo dirigido por Fabián Armoa cerró una semana perfecta en el Tour 5 y estiró su racha ganadora a seis encuentros consecutivos.
UPCN no se detiene: venció a Boca y sumó su sexto triunfo al hilo
Los Cóndores cerraron el Tour 5 en Comodoro Rivadavia con puntaje ideal, aseguraron su lugar en los Play Off y se mantienen como escoltas en la Liga de Vóleibol Argentina.