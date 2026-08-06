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Llegó el Sur, pero aún rige el alerta por fuertes ráfagas y neblina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas que pueden alcanzar los 69 km/h durante la mañana de este jueves. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 21°C.

El ingreso del viento sur modificó las condiciones meteorológicas en San Juan este jueves 6 de agosto. Desde la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó cielo cubierto con neblina, una humedad del 69% y una visibilidad reducida a 2 kilómetros.

Para las primeras horas de la mañana rige un alerta por vientos intensos del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que prevén alcanzar picos de entre 60 y 69 km/h. Además, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones que se mantiene entre el 10% y el 40% durante este tramo del día.

Con una temperatura actual de 11.4°C registrada a las 06:00, la mínima estimada para la jornada descenderá hasta los 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C en horas de la tarde, momento en el que el cielo se presentará ligeramente nublado y el viento comenzará a disminuir su intensidad.

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