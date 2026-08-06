El ingreso del viento sur modificó las condiciones meteorológicas en San Juan este jueves 6 de agosto. Desde la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó cielo cubierto con neblina, una humedad del 69% y una visibilidad reducida a 2 kilómetros.
Llegó el Sur, pero aún rige el alerta por fuertes ráfagas y neblina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas que pueden alcanzar los 69 km/h durante la mañana de este jueves. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 21°C.