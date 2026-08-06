Llegó el Sur, pero aún rige el alerta por fuertes ráfagas y neblina

Para las primeras horas de la mañana rige un alerta por vientos intensos del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que prevén alcanzar picos de entre 60 y 69 km/h. Además, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones que se mantiene entre el 10% y el 40% durante este tramo del día.

Con una temperatura actual de 11.4°C registrada a las 06:00, la mínima estimada para la jornada descenderá hasta los 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C en horas de la tarde, momento en el que el cielo se presentará ligeramente nublado y el viento comenzará a disminuir su intensidad.