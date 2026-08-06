Por qué San Cayetano se celebra el 7 de agosto y cómo se convirtió en patrono del trabajo

La relación directa con el trabajo se consolidó especialmente en la Argentina. La devoción había llegado a Buenos Aires durante el siglo XVIII por impulso de Mama Antula, quien recurría a la intercesión de San Cayetano y promovió su imagen, de acuerdo con una homilía publicada por la Santa Sede. El santuario de Liniers comenzó como una pequeña capilla inaugurada en 1875. Sin embargo, el vínculo popular con el “pan y el trabajo” cobró fuerza durante la crisis económica de la década de 1930. En aquellos años, el padre Domingo Falgioni alentó a obreros y familias a encomendarse al santo en medio del desempleo y las dificultades para asegurar el sustento. Desde entonces, ambas palabras quedaron unidas a su nombre, según la historia oficial del santuario.

Por qué se lo considera patrono del pan y del trabajo

La asociación no se limita a pedir un empleo. En la espiritualidad vinculada con San Cayetano, el pan representa las necesidades básicas de una familia, mientras que el trabajo aparece como el camino para alcanzarlas con esfuerzo y dignidad. La novena oficial preparada para 2026 destaca que una ocupación permite obtener ingresos, pero también desarrollar capacidades, construir un proyecto personal y colaborar con los demás.

El propio Cayetano es presentado como una persona activa, dedicada a crear soluciones y asistir a quienes atravesaban enfermedades o pobreza. Esa combinación de confianza religiosa, compromiso y solidaridad explica la vigencia de su figura entre trabajadores, desocupados y familias.