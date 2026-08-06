"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Campazzo

Campazzo sorprendió y se prendió en un partidito en una plaza

Facundo Campazzo está de vacaciones en Córdoba y su imagen se viralizó en las redes. Apareció en una plaza y se prendió en un picado de básquetbol.

Facundo Campazzo sorprendió a un grupo de jóvenes durante su estadía en Córdoba al presentarse en una cancha pública y participar de un picado de básquet vestido con ropa de calle.

En las imágenes se observa al capitán de la Selección argentina con jeans, zapatillas y una vestimenta preparada para una salida, pero eso no le impidió ingresar a la cancha y competir durante algunos minutos junto con los jugadores que se encontraban en el lugar.

La aparición transformó un encuentro habitual entre amigos en una experiencia inolvidable: los protagonistas pasaron, sin previo aviso, de jugar en una plaza cordobesa a tener que defender a uno de los mejores bases del básquet europeo.

Te puede interesar...

Campazzo se tomó el partido con naturalidad, manejó la pelota, mostró su intensidad característica y se divirtió junto con los jóvenes, quienes no ocultaron su sorpresa por compartir cancha con el jugador del Real Madrid.

View this post on Instagram

El cordobés se encuentra en su provincia natal antes de la realización de “La Crossover”, el espectáculo deportivo y de entretenimiento que encabezará el 8 y 9 de agosto en el Polideportivo Carlos Cerutti.

A los 35 años, Campazzo acumula una extensa trayectoria en Peñarol de Mar del Plata, UCAM Murcia, Real Madrid, Denver Nuggets y Dallas Mavericks, además de ser uno de los referentes de la Selección argentina. En marzo alcanzó los 500 partidos con el conjunto español, con el que conquistó 15 títulos y recibió múltiples premios individuales.

Sin cámaras preparadas, indumentaria deportiva ni un estadio repleto, el base volvió a demostrar que mantiene intacto el vínculo con sus orígenes: vio una pelota, encontró una cancha y se metió a jugar como uno más.

Temas

Te puede interesar