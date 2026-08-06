Campazzo sorprendió y se prendió en un partidito en una plaza

Campazzo se tomó el partido con naturalidad, manejó la pelota, mostró su intensidad característica y se divirtió junto con los jóvenes, quienes no ocultaron su sorpresa por compartir cancha con el jugador del Real Madrid.

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El cordobés se encuentra en su provincia natal antes de la realización de “La Crossover”, el espectáculo deportivo y de entretenimiento que encabezará el 8 y 9 de agosto en el Polideportivo Carlos Cerutti.

A los 35 años, Campazzo acumula una extensa trayectoria en Peñarol de Mar del Plata, UCAM Murcia, Real Madrid, Denver Nuggets y Dallas Mavericks, además de ser uno de los referentes de la Selección argentina. En marzo alcanzó los 500 partidos con el conjunto español, con el que conquistó 15 títulos y recibió múltiples premios individuales.

Sin cámaras preparadas, indumentaria deportiva ni un estadio repleto, el base volvió a demostrar que mantiene intacto el vínculo con sus orígenes: vio una pelota, encontró una cancha y se metió a jugar como uno más.