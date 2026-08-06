UVT, Olimpia y Valenciano son los equipos sanjuaninos que siguen en competencia en el Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines. Este jueves buscarán el pase a las semifinales en el torneo que se juega en cancha de Vélez Sarsfield. Hispano, Richet y Concepción no pudieron superar la primera fase.
Valenciano, UVT y Olimpia, en los cuartos de final del Argentino
Tres equipos sanjuaninos continúan en carrera por el título del Argentino Senior masculino de hockey sobre patines que se juega en Buenos Aires.