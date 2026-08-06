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Valenciano, UVT y Olimpia, en los cuartos de final del Argentino

Tres equipos sanjuaninos continúan en carrera por el título del Argentino Senior masculino de hockey sobre patines que se juega en Buenos Aires.

UVT, Olimpia y Valenciano son los equipos sanjuaninos que siguen en competencia en el Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines. Este jueves buscarán el pase a las semifinales en el torneo que se juega en cancha de Vélez Sarsfield. Hispano, Richet y Concepción no pudieron superar la primera fase.

El primero en salir a la cancha será UVT con un duro cruce ante Andes de Talleres de Mendoza a partir de las 14. A las 16 será el turno de Olimpia ante Huracán y a las 18 jugará Valenciano ante GEBA. El cierre de la jornada tendrá a Estudiantil Porteño ante Argentinos Juniors.

Los ganadores de los cruces del jueves se medirán el viernes en las semifinales del torneo. El sábado, a partir de las 19, será el turno de la gran final.

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