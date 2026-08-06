Valenciano, UVT y Olimpia, en los cuartos de final del Argentino

El primero en salir a la cancha será UVT con un duro cruce ante Andes de Talleres de Mendoza a partir de las 14. A las 16 será el turno de Olimpia ante Huracán y a las 18 jugará Valenciano ante GEBA. El cierre de la jornada tendrá a Estudiantil Porteño ante Argentinos Juniors.

Los ganadores de los cruces del jueves se medirán el viernes en las semifinales del torneo. El sábado, a partir de las 19, será el turno de la gran final.