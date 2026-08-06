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Se supo quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña en Luzu TV tras la escandalosa salida de la actriz

Luego de que se confirmara la salida definitiva de El show del verano de Luzu TV tras el escándalo con Florencia Peña, Yanina Latorre contó qué ciclo ocupará el espacio que dejaron la actriz y Marley.

Tras el enorme revuelo que generó Florencia Peña tras protagonizar una polémica al difundir una información falsa sobre la salud de Jorge Messi durante el inicio del Mundial 2026, finalmente se confirmó su salida de Luzu TV. Después de varias semanas de conversaciones con Nico Occhiato para definir su continuidad dentro del canal de streaming, el conductor anunció que El show del verano, el ciclo que la actriz compartía con Marley, no regresará a la programación y por estas horas se conocieron los nombres de quienes ocuparán ese espacio.

La controversia comenzó cuando Florencia Peña comunicó al aire una fake news en la que daba por fallecido al padre de Lionel Messi. Aunque minutos después corrigió la información, desmintió la versión y pidió disculpas públicamente, el episodio tuvo una gran repercusión y generó cuestionamientos sobre su futuro dentro de la señal digital.

Luzu TV. Sin embargo, finalmente se tomó la decisión de no renovar El show del verano, el programa que conducía junto a Marley, y la franja horaria quedó disponible para una nueva propuesta.

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En medio de esa incertidumbre, Yanina Latorre fue quien reveló la información sobre los reemplazantes del ciclo. La conductora de SQP (América TV) utilizó sus redes sociales para adelantar quiénes serán los encargados de ocupar el lugar que dejó vacante el programa de Florencia Peña y Marley.

A través de una de sus habituales placas negras con letras blancas, Latorre escribió: "Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley en Luzu". Luego confirmó los nombres de los nuevos integrantes de la programación del canal de streaming: "El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes de 12:30 a 13:30 por Luzu TV".

Además, la periodista y panelista dio a conocer el nombre que tendrá el nuevo ciclo que llegará a la pantalla digital: "Un mediodía mejor". El título generó repercusiones entre los usuarios de las redes sociales, quienes interpretaron que podría tratarse de una referencia indirecta al conflicto que atravesó Florencia Peña, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas realizó comentarios sobre esa lectura.

Finalmente, durante el mediodía de este jueves, la cuenta oficial de Instagram de Luzu TV confirmó de manera formal la llegada de El Pollo Álvarez y Mica Vázquez al horario que dejó libre El show del verano, ratificando así la información que había adelantado Yanina Latorre.

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