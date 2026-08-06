Tras el enorme revuelo que generó Florencia Peña tras protagonizar una polémica al difundir una información falsa sobre la salud de Jorge Messi durante el inicio del Mundial 2026, finalmente se confirmó su salida de Luzu TV. Después de varias semanas de conversaciones con Nico Occhiato para definir su continuidad dentro del canal de streaming, el conductor anunció que El show del verano, el ciclo que la actriz compartía con Marley, no regresará a la programación y por estas horas se conocieron los nombres de quienes ocuparán ese espacio.
Se supo quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña en Luzu TV tras la escandalosa salida de la actriz
Luego de que se confirmara la salida definitiva de El show del verano de Luzu TV tras el escándalo con Florencia Peña, Yanina Latorre contó qué ciclo ocupará el espacio que dejaron la actriz y Marley.