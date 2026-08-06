Se supo quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña en Luzu TV tras la escandalosa salida de la actriz

En medio de esa incertidumbre, Yanina Latorre fue quien reveló la información sobre los reemplazantes del ciclo. La conductora de SQP (América TV) utilizó sus redes sociales para adelantar quiénes serán los encargados de ocupar el lugar que dejó vacante el programa de Florencia Peña y Marley.

A través de una de sus habituales placas negras con letras blancas, Latorre escribió: "Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley en Luzu". Luego confirmó los nombres de los nuevos integrantes de la programación del canal de streaming: "El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes de 12:30 a 13:30 por Luzu TV".

Además, la periodista y panelista dio a conocer el nombre que tendrá el nuevo ciclo que llegará a la pantalla digital: "Un mediodía mejor". El título generó repercusiones entre los usuarios de las redes sociales, quienes interpretaron que podría tratarse de una referencia indirecta al conflicto que atravesó Florencia Peña, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas realizó comentarios sobre esa lectura.

Finalmente, durante el mediodía de este jueves, la cuenta oficial de Instagram de Luzu TV confirmó de manera formal la llegada de El Pollo Álvarez y Mica Vázquez al horario que dejó libre El show del verano, ratificando así la información que había adelantado Yanina Latorre.