Achem: "Orrego busca una base sólida para que la minería impulse San Juan"

Según explicó, el mandatario armó "una carpeta para poner a San Juan en el mundo", mostrando no solo el potencial minero de la provincia, sino también otros recursos vinculados con las energías sustentables y el desarrollo productivo. Con esta carpeta recorrió y visitó las ferias internaciones mas importantes del mundo, habló con inversores y buscó que la provincia sea vista.

Achem recordó que el vínculo con la empresa BHP comenzó a construirse hace más de un año y medio durante la feria minera más importante del mundo, realizada en Canadá. Desde entonces, aseguró, se trabajó para consolidar una relación de confianza entre la compañía y el Gobierno provincial, que finalmente derivó en el acuerdo anunciado este miércoles.

"Por primera vez una empresa pone dinero antes de empezar a producir", remarcó el funcionario. Además, aclaró que el aporte no constituye un préstamo, sino que será depositado en un fideicomiso destinado exclusivamente a la ejecución de obras públicas.

Achem señaló además que la Provincia ya cuenta con un plan estratégico de infraestructura y que está definido cómo y dónde se invertirán los recursos provenientes del proyecto Vicuña. En ese sentido, indicó que cada obra será anunciada en el momento correspondiente y que el objetivo del Gobierno es construir una infraestructura sólida que permita que la minería impulse el desarrollo de toda la provincia y beneficie al conjunto de las actividades económicas.

La Ruta 40 Norte, entre las primeras obras

Un día después del anuncio oficial, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que la reconstrucción de la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo comprendido entre Albardón y Jáchal, será una de las primeras obras que se financiarán con los recursos del acuerdo.

El mandatario destacó la importancia de esa vía para la conectividad y el desarrollo productivo del norte sanjuanino.

"Una de las obras más importantes es la Ruta 40 Norte, fundamental para la producción. Esto es cumplir con la palabra dada. La obra irá desde Albardón, pasando por Villicum, hasta Jáchal. La ruta está destruida. Con esto avanzamos con el potencial de los departamentos más alejados", expresó.

El convenio firmado con el proyecto Vicuña contempla un aporte inicial no reembolsable de 250 millones de dólares durante 2026. Además, establece una contribución del 1,5% de la facturación para un fideicomiso destinado a infraestructura durante toda la vida útil del proyecto y eleva las regalías mineras al 3% sobre las ventas, recursos que serán destinados a fortalecer el desarrollo de San Juan.