Trofeo de Campeones: Estudiantes y Platense jugarán el sábado

El partido entre los ganadores de los torneos Clausura y Apertura, respectivamente, se disputará ese día, desde las 18.

La Liga Profesional de Fútbol presentó oficialmente cómo se disputará el Trofeo de Campeones, que enfrentará a Estudiantes y Platense, campeones de los torneos Clausura y Apertura, respectivamente.

El encuentro se disputará el sábado próximo, desde las 18, en el Estadio Único de San Nicolás, con transmisión de Cadena 3.

El partido reunirá a dos de los equipos más destacados de la temporada, en una final que definirá a un nuevo campeón. Estudiantes llega tras consagrarse en el Clausura, mientras que Platense obtuvo el Apertura y buscará cerrar el año con otro título.

En cuanto a la venta de entradas, la Liga informó que se realizará de manera exclusiva a través del sitio Deportick. Este martes 16, desde las 14, comenzará la preventa destinada a clientes de Naranja X. Un día después, el miércoles 17 a la misma hora, se habilitará la venta para socios de ambos clubes. En caso de quedar remanente, se comunicará oportunamente la disponibilidad para no socios.

Los precios de los tickets varían según sector y condición de socio. Para Estudiantes, las populares Reynoso costarán $50.000 para socios y $90.000 para no socios; la tribuna Rucci, $65.000 y $97.500, respectivamente; y la platea Del Pozo, $100.000 para socios y $150.000 para no socios.

En el caso de Platense, la popular Damaso tendrá un valor de $50.000 para socios y $90.000 para no socios; la platea Codo, $65.000 y $97.500; y la platea Del Pozo, $80.000 para socios y $120.000 para no socios.

Desde la organización remarcaron que para ingresar al estadio será obligatorio presentar exclusivamente el DNI físico para su escaneo en los molinetes. Además, se informó que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido.

