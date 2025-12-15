Trofeo de Campeones: Estudiantes y Platense jugarán el sábado

En cuanto a la venta de entradas, la Liga informó que se realizará de manera exclusiva a través del sitio Deportick. Este martes 16, desde las 14, comenzará la preventa destinada a clientes de Naranja X. Un día después, el miércoles 17 a la misma hora, se habilitará la venta para socios de ambos clubes. En caso de quedar remanente, se comunicará oportunamente la disponibilidad para no socios.

Los precios de los tickets varían según sector y condición de socio. Para Estudiantes, las populares Reynoso costarán $50.000 para socios y $90.000 para no socios; la tribuna Rucci, $65.000 y $97.500, respectivamente; y la platea Del Pozo, $100.000 para socios y $150.000 para no socios.

En el caso de Platense, la popular Damaso tendrá un valor de $50.000 para socios y $90.000 para no socios; la platea Codo, $65.000 y $97.500; y la platea Del Pozo, $80.000 para socios y $120.000 para no socios.

Desde la organización remarcaron que para ingresar al estadio será obligatorio presentar exclusivamente el DNI físico para su escaneo en los molinetes. Además, se informó que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido.