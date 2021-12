"Tinelli no tiene tiempo ni ganas de conducir la LPF"

Malaspina adelantó que, en caso de decidirse por consenso en el debate, la LPF quedará transitoriamente a cargo de la vicepresidencia y se convocará a elecciones en el término de 90 días para encontrar "la mejor salida para el fútbol argentino".

"La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tinelli debe reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco", afirmó el presidente de Argentinos Juniors en una entrevista exclusiva con Télam.

Malaspina identificó que debido a la relación entre Tinelli y la máxima autoridad de AFA, Claudio Tapia, "es prácticamente imposible" dar respuesta a las necesidades de los clubes, por lo que entendió que "hay que barajar y dar de nuevo" en la conducción de la LPF.

Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba, de Santiago del Estero firmaron una nota dirigida al presidente de la LPF en la que reclamaron el tratamiento de la remoción en los términos contemplados por el Estatuto.

Tinelli consideró la estrategia como "un golpe artero" e invitó a una reunión dirigencial para el 11 de enero, después de que se realice el sorteo del próximo campeonato.

"Esto no es un golpe. No estamos haciendo nada que no esté escrito en el Estatuto de la Liga Profesional. Lo de Marcelo es una estrategia de dramatización y victimización", consideró.

- Télam: ¿Cómo nace el pedido de remoción y cuáles fueron los motivos que llevaron a plantearlo?

- Cristian Malaspina: Esto viene de hace tiempo por temas que están pendientes en el fútbol de la Primera División. Temas en los que no se avanza y que son muy importantes trabajarlos en forma conjunta con AFA. Ahí se interpone la agenda personal de Marcelo por encima del interés en común de los clubes. Hoy plantear una relación en conjunto entre Tapia y Tinelli, después de todo lo que pasó, es prácticamente imposible y todos los clubes nos vemos arrastrados en esa locura que demoró un montón de temas importantes para el fútbol.

- T: ¿Qué temas?

- CM: La televisión, el juego de apuestas on line, el 12-12 (decreto derogado por Mauricio Macri que eliminó rebajas en las cargas impositivas a los clubes), el tema de la seguridad, del tipo de cambio. Hay un montón de temas pendientes.

- T: ¿Tinelli nunca se ocupó de ellos?

- CM: El año que viene va a ser un año importante, de mucho trabajo. Tenemos que fortalecer económicamente a las instituciones generando un buen vínculo con AFA y con esta coyuntura de conducción es prácticamente imposible. No es nada personal. Es simplemente una lectura de la situación y ver quienes son los mejores actores para conducir este barco. Son 18 los clubes representados por esta posición, todos clubes centenarios que quedaron en una disputa que no buscaron.

- T: Tinelli definió esta postura de los clubes como un "golpe artero". ¿Qué opina al respecto?

- CM: Se lo dije personalmente. Me extraña que diga eso. Tiene muy poca autocrítica, porque nosotros le venimos manifestando todas estas cosas desde hace mucho tiempo. Hablamos en reiteradas oportunidades y hace tres meses que le estamos pidiendo por favor que se reúna con AFA. Hemos llegado a una situación límite y no hay vuelta atrás. Marcelo no es la persona que nos va a traer las soluciones a los clubes. Hay que barajar y dar de nuevo. Esto no es un golpe. No estamos haciendo nada que no esté escrito en el Estatuto de la Liga Profesional. Lo de Marcelo es una estrategia de dramatización y victimización.

- T: La carta que plantea el pedido de remoción exige una reunión en el término de las próximas 72 horas pero Tinelli, en su respuesta, convocó a una reunión para el 11 de enero. ¿Cómo sigue la situación?

- CM: El martes los clubes nos vamos a juntar en la Liga y ahí vamos a tomar una posición. Si esa posición es como se plantea en la carta, y más clubes se suman, me parece que no hace falta tener que esperar a ninguna reunión el 11 de enero. Algo tiene que pasar y lo que va a pasar es que armaremos esta remoción. El vicepresidente quedará al frente de la Liga y se llamará a elecciones en el término de 90 días.

- T: ¿Tinelli va a estar en esa reunión?

- CM: Va a estar convocado como todo el Comité Ejecutivo para debatir este tema. No es momento de chicanas, es momento de dar la cara. La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tiene que reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco. En ese barco hay 28 clubes centenarios que están pidiendo respuestas.

- T: ¿Entonces el martes queda destituido Tinelli estando o no presente en la reunión?

- CM: El martes los clubes nos vamos a juntar para discutir este tema y ver cuál es el mejor camino de salida para el fútbol argentino. El 11 de enero queda muy lejos para todos los problemas que estamos teniendo. Está todo dado legalmente para que el martes se convoque a una reunión de Comité como se pidió en la carta.

- T: Si Tinelli planteara que a partir de ahora se va a ocupar tiempo completo de todos estos temas, ¿estarían dispuestos a darle otra oportunidad?

- CM: Lo veo imposible porque esto ya pasó y nada cambió. Sabemos cuál es el camino a seguir y lamentablemente va a ser sin Tinelli.

- T: Este patrón de conducta que Tinelli muestra en la LPF también lo repitió en San Lorenzo. ¿Le falta vocación de dirigente?

- CM: Con Tinelli fueron más las ausencias que las presencias. Es una descripción de la realidad. Tiene otra actividad y evidentemente le lleva mucho tiempo. En el fútbol es imposible gestionar a la distancia. Una cosa es en tu club y otra es en una Liga, donde hay 28 clubes con realidades y necesidades distintas.

- T: Los clubes que no firmaron la carta ¿no lo hicieron porque están conformes con la gestión de Tinelli o porque no quieren enfrentarlo?

- CM: No sé. Lo que sí sé es que quizás no les gustó la forma. Buscarían otra manera de hacerlo o están de acuerdo, pero no quieren firmar. Siento que la voluntad de la mayoría de los clubes es la que expresa la carta y no tengo dudas que el martes habrá una decisión de consenso.