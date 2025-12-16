The Best 2025: ganó Dembélé y no hubo argentinos en el once ideal

FUENTE: TyC Sports
- Alisson Becker - Liverpool/Brasil
- Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia
- Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
- Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania
- David Raya - Arsenal/España
- Yann Sommer - Inter/Suiza
- Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia
Dembelé, The Best 2025: el mejor jugador para la FIFA
Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best al mejor jugador de la FIFA por la temporada que concluyó en 2025.
- Ousmane Dembélé - PSG/Francia
- Achraf Hakimi - PSG/Marruecos
- Lamine Yamal - Barcelona/España
- Harry Kane - Bayern Múnich/Inglaterra
- Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia
- Nuno Mendes - PSG/Portugal
- Cole Palmer - Chelsea/Inglaterra
- Pedri - Barcelona/España
- Raphinha - Barcelona/Brasil
- Mohamed Salah - Liverpool/Egipto
- Vitinha - PSG/Portugal
Luis Enrique ganó el The Best al Entrenador FIFA
El español Luis Enrique comandó a París Saint-Germain a una temporada de ensueño, con la conquista de su primera Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia, por lo que ganó el premio The Best por sobre Enzo Maresca, de Chelsea, y Hansi Flick, de Barcelona.
- Javier Aguirre - México
- Mikel Arteta - Arsenal
- Luis Enrique - PSG
- Hansi Flick - Barcelona
- Enzo Maresca - Chelsea
- Roberto Martínez - Portugal
- Arne Slot - Liverpool
Aitana Bonmatí, nuevamente ganadora del The Best a la Jugadora FIFA
- Sandy Baltimore - Chelsea/Francia
- Nathalie Björn - Chelsea/Suecia
- Aitana Bonmatí - Barcelona/España
- Lucy Bronze - Chelsea/Inglaterra
- Mariona Caldentey - Arsenal/España
- Temwa Chawinga - KC Current /Malawi
- Kadidiatou Diani - Olympique Lyon/Francia
- Melchie Dumornay - Olympique Lyon/Haití
- Patri Guijarro - Barcelona/España
- Lindsey Heaps - Olympique Lyon/Estados Unidos
- Lauren James - Chelsea/Inglaterra
- Chloe Kelly - Arsenal y Manchester City/Inglaterra
- Ewa Pajor - Barcelona/Polonia
- Claudia Pina - Barcelona/España
- Alexia Putellas - Barcelona/España
- Alessia Russo - Arsenal/Inglaterra
- Leah Williamson - Arsenal/Inglaterra
Sin argentinos, el once masculino de The Best
Si bien estaban nominados Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, ningún argentino integra el once ideal masculino de la FIFA en The Best por primera vez.
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Nuno Mendes (PSG)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Ousmane Dembélé (PSG)
Hampton ganó el The Best a la mejor Arquera FIFA 2025
- Ann-Katrin Berger - Gotham/Alemania
- Cata Coll - Barcelona/España
- Christiane Endler - Olympique Lyon/Chile
- Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra
- Anna Moorhouse - Orlando Pride/Inglaterra
- Chiamaka Nnadozie - PSG y Brighton/Nigeria
- Phallon Tullis-Joyce - Manchester United/Estados Unidos
Wiegman, una vez más elegida como mejor entrenadora de Fútbol Femenino
- Sonia Bompastor - Chelsea
- Jonatan Giráldez - Washington Spirit y Olympique Lyon
- Seb Hines - Orlando Pride
- Renée Slegers - Arsenal
- Sarina Wiegman - Inglaterra
Kishi Núñez perdió el Premio Marta de la FIFA ante Lizbeth Ovale
Lizbeth Ovalle, de Tigres de México, se quedó con el Premio Marta de la FIFA al mejor gol, superando a la argentina Kishi Núñez, de Boca y la Selección Argentina.
- Jordyn Bugg - Seattle Reign/Estados Unidos
- Mariona Caldentey - Arsenal/España
- Ashley Cheatley - Brentford/Inglaterra
- Kyra Cooney-Cross - Arsenal/Australia
- Jon Ryong-jong - Corea del Norte
- Marta - Orlando Pride/Brasil
- Vivianne Miedema - Manchester City/Países Bajos
- Kishi Núñez - Boca/Argentina
- Lizbeth Ovalle - Tigres/México
- Ally Sentnor - KC Current/Estados Unidos
- Khadija Shaw - Manchester City/Jamaica
El once femenino de la FIFA en The Best
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Leah Williamson (Arsenal)
- Irene Paredes (Barcelona)
- Ona Batlle (Barcelona)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Patricia Guijarro (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Alexia Putellas (Barcelona)
El hincha de Racing que no pudo quedarse el Premio a la Afición de la FIFA
Los aficionados del Zakho de Irak fueron elegidos como la mejor afición, superando al argentino Alejandro Cinagotto, que viajó a deddo para ver a Racing durante 2024 y 2025.
- Alejandro Cinagotto - Racing/Argentina
- Manolo el del Bombo - España
- Aficionados del Zakho FC - Zakho/Irak