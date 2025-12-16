"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paritaria

Paritaria docente: este martes docentes y Gobierno vuelven a negociar

En encuentro está previsto para las 16. El sector docente le diría no a la última propuesta del Gobierno.

Este martes se retoman las negociaciones en el marco de la paritaria docente, en un encuentro clave que podría derivar en una definición sobre el acuerdo salarial. La expectativa está puesta en la respuesta de los gremios a la última propuesta presentada por el Gobierno en la reunión anterior. Aunque, el sector docente habría rechazado la oferta.

La oferta oficial incluyó una actualización del valor índice a partir de diciembre de 2025, mediante la aplicación del coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, con el objetivo de acompañar la evolución inflacionaria. A esto se suma una mejora de 5 puntos en el código E60, que pasará a ubicarse en 44 puntos desde diciembre de este año.

Con la reanudación del diálogo prevista para hoy, ambas partes buscarán acercar posiciones y alcanzar un entendimiento. Desde el sector docente esperan que la jornada permita destrabar la negociación y avanzar hacia una definición concreta que brinde previsibilidad de cara a los próximos meses.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar