Este martes se retoman las negociaciones en el marco de la paritaria docente, en un encuentro clave que podría derivar en una definición sobre el acuerdo salarial. La expectativa está puesta en la respuesta de los gremios a la última propuesta presentada por el Gobierno en la reunión anterior. Aunque, el sector docente habría rechazado la oferta.
Paritaria docente: este martes docentes y Gobierno vuelven a negociar
En encuentro está previsto para las 16. El sector docente le diría no a la última propuesta del Gobierno.