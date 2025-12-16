La FIFA entregará los premios The Best 2025 en Qatar

Las ternas comprenden las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas. Asimismo, se les otorgará un reconocimiento a los goles más destacados del corriente año.

Por su parte, futbolistas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri, buscarán arrebatarle la corona al francés ex Barcelona, que pica en punta como el favorito a quedarse con el título luego de haber conseguido la Champions League con el elenco parisino.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, aspira a quedarse con el galardón a mejor arquero, título que ya consiguió en 2022 y 2024. En esta oportunidad, el guardameta marplatense competirá frente a Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois, entre otros.

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.

Por su parte, Pedro de La Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS – Liga de Estados Unidos) surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025.

Embed - GOLAZO: Pedro de la Vega scores insane volley vs Cruz Azul to make it 7-0!!!

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la Academia tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.