reforma laboral

Reforma laboral: en manos de LLA, las comisiones comienzan este miércoles

Tras una reunión de Labor Parlamentaria, Patricia Bullrich, al frente de Trabajo y Previsión Social, precisó que el objetivo es obtener dictamen el viernes y llevar la propuesta al recinto el 26 de diciembre.

De cara al tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza y bloques dialoguistas programaron este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel el comienzo del debate de la iniciativa en comisiones desde este miércoles, con la intención de obtener dictamen el viernes y llevar la propuesta al recinto el día después de Navidad.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, señaló que definieron la conformación de las delegaciones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, a las que fue enviada la iniciativa que el Gobierno pretende aprobar antes de fin de año. La primera será presidida por ella, mientras que la segunda seguirá a cargo del jujeño libertario Ezequiel Atauche.

"Vamos a trabajar toda esta semana los días que hagan falta para tener la discusión", aseguró la exministra de Seguridad, quien en la víspera mantuvo una cumbre con los líderes de bancadas aliadas, y detalló que la idea es "el día 26 (de diciembre) hacer la sesión".

"Cuarenta y cuatro senadores nos pusimos de acuerdo para este cronograma", destacó Bullrich y agregó que los legisladores pertenecen a "muchos bloques provinciales", además de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y La Libertad Avanza. "Estamos conformando una mayoría importante", celebró.

Además, aclaró que "todavía faltan algunas modificaciones" que van a plantear las bancadas y que serán recibidas por una comisión. A su vez, adelantó que este miércoles también empezará, en Ambiente y en Minería, el debate de "la ley de determinación de las zonas de glaciares".

Para darle luz verde a la "modernización" laboral en la Cámara alta, el espacio violeta debe llegar a 37 votos, de los cuales cuenta con 19 propios y la adhesión de Luis Juez. A ellos se sumarían 10 de la UCR liderada por Eduardo Vischi y tres del Frente PRO de Martín Goerling, por lo que el vínculo con los partidos provinciales es esencial.

En cuanto al peronismo agrupado en Unión por la Patria, que espera conseguir el acompañamiento del espacio encabezado por el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, se sabe que rechazará la iniciativa y buscará en su lugar aprobar una "contrarreforma".

