Reforma laboral: en manos de LLA, las comisiones comienzan este miércoles

"Cuarenta y cuatro senadores nos pusimos de acuerdo para este cronograma", destacó Bullrich y agregó que los legisladores pertenecen a "muchos bloques provinciales", además de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y La Libertad Avanza. "Estamos conformando una mayoría importante", celebró.

Además, aclaró que "todavía faltan algunas modificaciones" que van a plantear las bancadas y que serán recibidas por una comisión. A su vez, adelantó que este miércoles también empezará, en Ambiente y en Minería, el debate de "la ley de determinación de las zonas de glaciares".

Para darle luz verde a la "modernización" laboral en la Cámara alta, el espacio violeta debe llegar a 37 votos, de los cuales cuenta con 19 propios y la adhesión de Luis Juez. A ellos se sumarían 10 de la UCR liderada por Eduardo Vischi y tres del Frente PRO de Martín Goerling, por lo que el vínculo con los partidos provinciales es esencial.

En cuanto al peronismo agrupado en Unión por la Patria, que espera conseguir el acompañamiento del espacio encabezado por el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, se sabe que rechazará la iniciativa y buscará en su lugar aprobar una "contrarreforma".