De cara al tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza y bloques dialoguistas programaron este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel el comienzo del debate de la iniciativa en comisiones desde este miércoles, con la intención de obtener dictamen el viernes y llevar la propuesta al recinto el día después de Navidad.
Reforma laboral: en manos de LLA, las comisiones comienzan este miércoles
Tras una reunión de Labor Parlamentaria, Patricia Bullrich, al frente de Trabajo y Previsión Social, precisó que el objetivo es obtener dictamen el viernes y llevar la propuesta al recinto el 26 de diciembre.