El Producto Bruto Interno (PBI) creció en el tercer trimestre de 2025 un 3,3% interanual y un 0,3% respecto del período previo, mientras que hasta septiembre acumuló una suba anual de 5,2%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El PBI creció en el tercer trimestre y acumuló una suba hasta septiembre
Según el INDEC, la actividad avanzó un 0,3% respecto del período previo, mientras que, en relación al mismo intervalo de 2024, las exportaciones e importaciones se incrementaron un 10,2% y un 23,7%, en cada caso.