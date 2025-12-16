"
El PBI creció en el tercer trimestre y acumuló una suba hasta septiembre

Según el INDEC, la actividad avanzó un 0,3% respecto del período previo, mientras que, en relación al mismo intervalo de 2024, las exportaciones e importaciones se incrementaron un 10,2% y un 23,7%, en cada caso.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció en el tercer trimestre de 2025 un 3,3% interanual y un 0,3% respecto del período previo, mientras que hasta septiembre acumuló una suba anual de 5,2%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Horas después de que el ministerio de Economía anunciara que el Sector Público Nacional registró en noviembre un superávit financiero de $599.954 millones, el organismo precisó los avances del nivel de actividad entre julio y septiembre.

En ese sentido, detalló que las exportaciones se incrementaron un 10,2% en relación al mismo intervalo de 2024 y un 6,4% en comparación con el plazo anterior, en tanto las importaciones ascendieron un 23,7% y retrocedieron un 2,7%, en cada caso.

Además, el documento del INDEC señaló que el consumo privado registró un alza de 5,3% interanual y de 0,2% respecto de abril, mayo y junio, mientras que el público ascendió un 1,7% y un 0,5%.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo fue el componente con mayor aumento en relación al mismo período del año anterior, con un 10,3%, aunque a comparación del trimestre previo cayó un 6%.

En el desagregado del PBI por actividad, las que más crecieron frente a 2024 fueron Intermediación financiera (28,4%); Explotación de minas y canteras (10,3%) y Hoteles y restaurantes (7,1%).

En el extremo opuesto, Pesca se desplomó un 20,2%, seguida por Industria manufacturera (-2,4%); Electricidad, gas y agua (-0,8%); Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,6%) y Hogares privados con servicio doméstico (-0,5%).

