El PBI creció en el tercer trimestre y acumuló una suba hasta septiembre

Además, el documento del INDEC señaló que el consumo privado registró un alza de 5,3% interanual y de 0,2% respecto de abril, mayo y junio, mientras que el público ascendió un 1,7% y un 0,5%.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo fue el componente con mayor aumento en relación al mismo período del año anterior, con un 10,3%, aunque a comparación del trimestre previo cayó un 6%.

En el desagregado del PBI por actividad, las que más crecieron frente a 2024 fueron Intermediación financiera (28,4%); Explotación de minas y canteras (10,3%) y Hoteles y restaurantes (7,1%).

En el extremo opuesto, Pesca se desplomó un 20,2%, seguida por Industria manufacturera (-2,4%); Electricidad, gas y agua (-0,8%); Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,6%) y Hogares privados con servicio doméstico (-0,5%).