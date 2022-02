Spinelli y una situación angustiante: "Está escapando hacia Polonia"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudio Paul Spinelli (@spinelliclaudio)

El delantero de 25 años es uno de los tres futbolistas argentinos que militan en la Premier League de Ucrania junto con el ex Vélez Fabricio Alvarenga (Rukh Vynnyky) y el ex Boca Francisco Di Franco (Dnipro-1). Spinelli defiende los colores del Oleksandria desde mediados del 2021, un club de una ciudad que está ubicada a más de 300 kilómetros al sur de la capital Kiev. “La idea es ir a la frontera con Polonia, la más cercana. Tratar de salir. Está con algunos muchachos que se fueron en una combi que el club les puso. Es un sálvese quien pueda porque tampoco el club te puede dar herramientas más que decir ‘andá'”, reflejó el padre del deportista en un angustiante relato.

“Está tranquilo porque está allá y la está viviendo. Nosotros estamos caminando por las paredes. Es desesperante. Desde las 2 de la mañana que estoy levantado junto a mi señora. Te volvés loco. Es desesperante. Llegar a la frontera me imagino que va a ser una situación difícil. Tuvo una hora de ruta y ahora se les llenó el tráfico. Estoy en comunicación, espero que pueda seguir. Estamos hablando por Whatsapp. Me dijo que está en la ruta”, reflejó su padre, también de nombre Claudio.

Claudio Paul Spinelli tuvo el inicio de su carrera en Tigre en el 2017, luego saltó a San Martín de San Juan y emigró al Crotone de Italia. Tras retornar al país para vestir las camisetas de Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata bajo la dirección técnica de Diego Maradona reinició su trayectoria en Europa: jugó en el Koper de Eslovenia hasta que firmó para mediados del 2021 en el club de la Premier League de Ucrania. En el Oleksandria acumuló 19 presentaciones y 2 goles.

“Ellos volvieron de Turquía porque hicieron la pretemporada ahí. Hasta ayer la preocupación era por el próximo partido y la liga, pero esto te supera”, expresó su padre. Ante la situación bélica que se vive, se suspendió la actividad deportiva en el país y un nutrido grupo de futbolistas brasileños –la comunidad más grande extranjera en la primera división– pidió ayuda en redes sociales.

“Estamos tratando de hablar con la embajada argentina. Para pasar a Polonia no sé bien con qué se va a encontrar. Por eso pido si nos pueden ayudar, esto nos sobrepasó tremendamente. La verdad que el tema es escaparse. Ya no hay club, no hay nada. A las 2 de la mañana hablé pero está todo en medio de un desborde generalizado”, expresó Spinelli en la entrevista.

“Una vez que esté fuera de Ucrania, si se queda diez días en Polonia, no me interesa. Es salir del lío. Tenés información que había atacado Kiev, pero ahora veo todos los puntos que atacó y atacó por todos lados. La estamos pasando muy mal. Del grupo de él hay otro extranjero en la misma situación y otro chico de otro club que se están comunicado entre ellos. Están todos en la misma situación”, detalló.

La ciudad donde residía el jugador argentino está ubicada a más de 800 kilómetros de la frontera con Polonia. Claudio Paul Spinelli se casó en diciembre pasado con su pareja, Cielo López, quien no se encontraba en Ucrania al momento del ataque ruso: “Estaba viajando hoy e hizo escala en París. Me llamó y me dijo ‘me está pasando esto’. Le dije quedate ahí, dejá el avión. Yo llamé a Claudio a las tres de la mañana para avisarle. Tardó una hora y media en contestarme, me quería morir, esa hora y media sufrí como loco. Estaba durmiendo él, en el lugar no pasó nada. Ya desde ahí arrancamos”.