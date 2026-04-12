En la previa del Mundial 2026, el Cuti Romero salió reemplazado y se fue llorando en el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League, un duelo clave por la lucha del descenso. Su salida se suma a la molestia que sintió el Dibu Martínez en la entrada en calor del Aston Villa que también preocupa mucho en la Selección argentina.
Otro jugador de la Selección Argentina lesionado
Cuti Romero salió reemplazado y se fue llorando en el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League.