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Otro jugador de la Selección Argentina lesionado

Cuti Romero salió reemplazado y se fue llorando en el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League.

En la previa del Mundial 2026, el Cuti Romero salió reemplazado y se fue llorando en el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League, un duelo clave por la lucha del descenso. Su salida se suma a la molestia que sintió el Dibu Martínez en la entrada en calor del Aston Villa que también preocupa mucho en la Selección argentina.

El defensor argentino fue visto entre lágrimas y lamentándose, algo que preocupa al Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección a pocos días de presentar la lista definitiva para la próxima cita mundialista.

En las últimas horas se conoció que también, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

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Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: “Dibu" no pudo continuar y no fue ni al banco.

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos.

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