Se acerca la Maratón de San Juan: todo lo que tenés que saber

Además del tradicional maratón, habrá distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, pensadas para incluir a corredores de todos los niveles, desde profesionales en busca de nuevos récords hasta aficionados y familias que deseen vivir una experiencia distinta. Las pruebas de 42 km y 21 km cuentan con certificación oficial de WORLD ATHLETICS y CADA, lo que garantiza calidad, mediciones precisas y reconocimiento internacional.

El evento se desarrollará el domingo 27 de julio, con diferentes puntos de largada: los 42K en el Dique Punta Negra (8:30 AM), los 21K en la Quebrada de Zonda (9:00 AM), los 10K desde El Almendro Sport (9:00 AM) y los 5K desde Patio Alvear, en la Ciudad de San Juan (9:00 AM). Todos los recorridos convergerán en el mismo punto de llegada: el imponente Teatro del Bicentenario.

Gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia, y el gran trabajo del sector privado, la Maratón de San Juan no sólo es un evento deportivo de alto nivel, sino una verdadera fiesta urbana que conjuga turismo, integración y deporte aventura. La provincia se prepara para recibir a miles de atletas que, una vez más, pondrán a prueba sus límites en uno de los escenarios más impactantes del país.