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Con un doblete de Messi, Argentina le ganó a Austria

La Selección se impuso con dos tantos del rosarino, que se redimió de un penal malogrado y se transformó en el máximo goleador del certamen, para asegurar su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo

Tras una buena asociación de la ofensiva albiceleste, Lionel Messi remató desde el punto de penal para marcar el 1-0. Con esta conversión, la Pulga superó a Miroslav Klose (16) y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad con 17 tantos.

Luego del contundente triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni vuelve a salir a escena con la intención de dar un paso decisivo en la defensa del título mundial.

Para este compromiso, el entrenador mantiene la base del equipo que dejó una muy buena imagen en el estreno y apuesta nuevamente por la jerarquía de Lionel Messi, gran figura del primer encuentro.

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La formación argentina está integrada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Del otro lado aparece una Austria que también llega con aspiraciones de clasificación y que presenta como titulares a Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Christian Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch, bajo la conducción de Ralf Rangnick.

El encuentro encuentra a Argentina en una posición favorable dentro del Grupo J. Una victoria le permitiría alcanzar los 6 puntos y asegurar su presencia en la próxima ronda. Además, podría quedar muy cerca de quedarse con el primer puesto de la zona dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia.

Un empate también mantendría bien encaminada a la Albiceleste, que llegaría a las 4 unidades y definiría su clasificación en la última fecha. En cambio, una derrota complicaría el panorama, ya que Austria pasaría a liderar con puntaje ideal y Argentina quedaría obligada a sumar en su último compromiso de la fase de grupos.

Con Messi como capitán, Lautaro Martínez en ataque y una base consolidada que viene de conquistar títulos en los últimos años, Argentina busca seguir demostrando por qué es uno de los principales candidatos a quedarse con el Mundial 2026.

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