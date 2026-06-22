Con un doblete de Messi, Argentina le ganó a Austria

La formación argentina está integrada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Del otro lado aparece una Austria que también llega con aspiraciones de clasificación y que presenta como titulares a Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Christian Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch, bajo la conducción de Ralf Rangnick.

El encuentro encuentra a Argentina en una posición favorable dentro del Grupo J. Una victoria le permitiría alcanzar los 6 puntos y asegurar su presencia en la próxima ronda. Además, podría quedar muy cerca de quedarse con el primer puesto de la zona dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia.

Un empate también mantendría bien encaminada a la Albiceleste, que llegaría a las 4 unidades y definiría su clasificación en la última fecha. En cambio, una derrota complicaría el panorama, ya que Austria pasaría a liderar con puntaje ideal y Argentina quedaría obligada a sumar en su último compromiso de la fase de grupos.

Con Messi como capitán, Lautaro Martínez en ataque y una base consolidada que viene de conquistar títulos en los últimos años, Argentina busca seguir demostrando por qué es uno de los principales candidatos a quedarse con el Mundial 2026.