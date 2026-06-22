Identificaron al joven que murió tras chocar contra un árbol en Rivadavia

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Luna circulaba de oeste a este por avenida Ignacio de la Roza cuando, por motivos que se investigan, habría perdido el control de la motocicleta en una curva.

La principal hipótesis sostiene que el conductor terminó impactando contra un árbol ubicado en la banquina, lo que le provocó lesiones fatales. Los investigadores indicaron que la zona presentaba buenas condiciones de iluminación y visibilidad, mientras que la calzada se encontraba en correcto estado de conservación.

Además, señalaron que no existen cámaras de seguridad en el sector y que hasta el momento no se localizaron testigos directos del hecho. Durante las tareas periciales realizadas en el lugar tampoco se detectaron evidencias que permitan sospechar la participación de otro vehículo o de terceras personas en el siniestro.

La motocicleta, una Appia negra, fue secuestrada para la realización de distintas pericias mecánicas, mientras que el cuerpo de Luna fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.