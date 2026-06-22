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Identificaron al joven que murió tras chocar contra un árbol en Rivadavia

La víctima fue reconocida como Francisco Luna. El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la fábrica Loma Negra.

La investigación por el siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en Rivadavia permitió identificar a la víctima fatal. Se trata de Francisco Luna, de 34 años de edad, quien perdió la vida tras protagonizar un accidente cuando circulaba en motocicleta por avenida Ignacio de la Roza.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el hecho salió a la luz cerca de las 4:30, cuando un transeúnte se comunicó con el 911 al advertir la presencia de una motocicleta y una persona tendida sobre la banquina sur de la avenida, a la altura de la planta de Loma Negra.

Minutos después arribaron efectivos policiales, personal de Criminalística y profesionales del servicio de emergencias médicas, quienes constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con los primeros elementos reunidos por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Luna circulaba de oeste a este por avenida Ignacio de la Roza cuando, por motivos que se investigan, habría perdido el control de la motocicleta en una curva.

La principal hipótesis sostiene que el conductor terminó impactando contra un árbol ubicado en la banquina, lo que le provocó lesiones fatales. Los investigadores indicaron que la zona presentaba buenas condiciones de iluminación y visibilidad, mientras que la calzada se encontraba en correcto estado de conservación.

Además, señalaron que no existen cámaras de seguridad en el sector y que hasta el momento no se localizaron testigos directos del hecho. Durante las tareas periciales realizadas en el lugar tampoco se detectaron evidencias que permitan sospechar la participación de otro vehículo o de terceras personas en el siniestro.

La motocicleta, una Appia negra, fue secuestrada para la realización de distintas pericias mecánicas, mientras que el cuerpo de Luna fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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