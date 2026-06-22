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Jáchal llegó al Mundial: la bandera sanjuanina que se hizo viral en Texas

Una bandera con el nombre del departamento sanjuanino apareció en las tribunas del AT&T Stadium durante el triunfo de Argentina ante Austria.

La pasión por la Selección Argentina volvió a dejar una postal especial en el Mundial 2026. Durante el triunfo ante Austria por 2 a 0, una bandera de Jáchal apareció entre miles de hinchas argentinos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se convirtió en una muestra de identidad sanjuanina en la máxima cita del fútbol.

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscaba un nuevo triunfo en la fase de grupos, las cámaras captaron el emblema jachallero flameando en una de las tribunas del estadio

La imagen tomó mayor protagonismo durante los festejos de uno de los goles de Lionel Messi, cuando la bandera argentina con el nombre completo de Jáchal quedó visible detrás del capitán argentino.

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La postal rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó orgullo entre los sanjuaninos, que destacaron la presencia del departamento en un escenario seguido por millones de personas alrededor del mundo.

Más allá del resultado deportivo, la bandera representó una historia de pertenencia: la de una comunidad que encontró la forma de estar presente en un Mundial, a miles de kilómetros de su tierra.

Argentina logró una victoria clave ante Austria por 2 a 0 en un partido trabajado, donde volvió a mostrar solidez y jerarquía. El equipo de Scaloni sumó tres puntos importantes para mantenerse firme en la competencia.

&nbsp;Gentileza/J&aacute;chal Transmite

Gentileza/Jáchal Transmite

Sin embargo, entre las imágenes que dejó el encuentro, hubo una escena que trascendió el fútbol. La bandera de Jáchal se transformó en una de esas pequeñas historias que acompañan cada Copa del Mundo: lugares, familias e identidades que viajan detrás de la camiseta albiceleste.

Con sus colores en alto, el departamento sanjuanino tuvo su momento en Texas y dejó una postal que combinó fútbol, emoción y orgullo provincial.

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