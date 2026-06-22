La pasión por la Selección Argentina volvió a dejar una postal especial en el Mundial 2026. Durante el triunfo ante Austria por 2 a 0, una bandera de Jáchal apareció entre miles de hinchas argentinos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se convirtió en una muestra de identidad sanjuanina en la máxima cita del fútbol.
Jáchal llegó al Mundial: la bandera sanjuanina que se hizo viral en Texas
Una bandera con el nombre del departamento sanjuanino apareció en las tribunas del AT&T Stadium durante el triunfo de Argentina ante Austria.