Luego de la demora, Francia goleó 3-0 a Irak y se metió en 16avos de final

Pero cuando parecía que Francia encaminaba una victoria tranquila, el clima se convirtió en el principal protagonista. Durante la primera parte, la lluvia comenzó a intensificarse sobre el Lincoln Financial Field y las autoridades activaron el protocolo de seguridad por actividad eléctrica.
El segundo tiempo quedó suspendido y los futbolistas debieron esperar más de dos horas hasta que las condiciones permitieron la reanudación del encuentro.
Con el regreso a la cancha, Francia no perdió el control del partido y rápidamente amplió la ventaja. A los nueve minutos del complemento, un error entre el arquero y la defensa iraquí dejó la pelota servida para que Mbappé apareciera nuevamente y marcara el 2-0.
La goleada se completó con el tanto de Ousmane Dembélé, quien recibió una asistencia de Michael Olise y definió cruzado para sentenciar el triunfo francés. Con esta victoria, Francia aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y llegará a la última fecha frente a Noruega con la posibilidad de definir su posición final en el grupo.
Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por una escena poco habitual: una selección candidata al título tuvo que esperar bajo una tormenta para volver a jugar, pero cuando la pelota volvió a rodar, confirmó su poderío ofensivo.