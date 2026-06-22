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Luego de la demora, Francia goleó 3-0 a Irak y se metió en 16avos de final

Con un doblete de Mbappé y otro de Dembelé, Francia no tuvo problemas con Irak y selló su clasificación. El inicio del ST se retrasó 2 horas por alerta meteorológico.

Francia tuvo una tarde marcada por todos los condimentos en el Mundial 2026. La selección dirigida por Didier Deschamps venció 3-0 a Irak en Filadelfia, pero antes debió atravesar una inesperada interrupción por fuertes tormentas eléctricas que obligaron a suspender el partido durante más de dos horas.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, había comenzado favorable para los europeos. A los 14 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé apareció con toda su jerarquía y abrió el marcador con un remate espectacular de zurda al segundo palo.

El delantero francés volvió a ser protagonista y alcanzó números históricos: llegó a los 16 goles en Mundiales en apenas 16 partidos disputados, además de convertir sus tantos número 59 y 60 con la camiseta de Francia en su presentación número 100 con la selección.

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Pero cuando parecía que Francia encaminaba una victoria tranquila, el clima se convirtió en el principal protagonista. Durante la primera parte, la lluvia comenzó a intensificarse sobre el Lincoln Financial Field y las autoridades activaron el protocolo de seguridad por actividad eléctrica.

El segundo tiempo quedó suspendido y los futbolistas debieron esperar más de dos horas hasta que las condiciones permitieron la reanudación del encuentro.

Con el regreso a la cancha, Francia no perdió el control del partido y rápidamente amplió la ventaja. A los nueve minutos del complemento, un error entre el arquero y la defensa iraquí dejó la pelota servida para que Mbappé apareciera nuevamente y marcara el 2-0.

La goleada se completó con el tanto de Ousmane Dembélé, quien recibió una asistencia de Michael Olise y definió cruzado para sentenciar el triunfo francés. Con esta victoria, Francia aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y llegará a la última fecha frente a Noruega con la posibilidad de definir su posición final en el grupo.

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por una escena poco habitual: una selección candidata al título tuvo que esperar bajo una tormenta para volver a jugar, pero cuando la pelota volvió a rodar, confirmó su poderío ofensivo.

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