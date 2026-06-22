Luego de la demora, Francia goleó 3-0 a Irak y se metió en 16avos de final

¡¡¡OTRA VEZ UN ERROR EN LA SALIDA Y FRANCIA NO PERDONA!!! Irak se equivocó, Les Bleus presionaron y el Mosquito Dembélé picó para marcar el 3-0.



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Pero cuando parecía que Francia encaminaba una victoria tranquila, el clima se convirtió en el principal protagonista. Durante la primera parte, la lluvia comenzó a intensificarse sobre el Lincoln Financial Field y las autoridades activaron el protocolo de seguridad por actividad eléctrica.

El segundo tiempo quedó suspendido y los futbolistas debieron esperar más de dos horas hasta que las condiciones permitieron la reanudación del encuentro.

Con el regreso a la cancha, Francia no perdió el control del partido y rápidamente amplió la ventaja. A los nueve minutos del complemento, un error entre el arquero y la defensa iraquí dejó la pelota servida para que Mbappé apareciera nuevamente y marcara el 2-0.

La goleada se completó con el tanto de Ousmane Dembélé, quien recibió una asistencia de Michael Olise y definió cruzado para sentenciar el triunfo francés. Con esta victoria, Francia aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y llegará a la última fecha frente a Noruega con la posibilidad de definir su posición final en el grupo.

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por una escena poco habitual: una selección candidata al título tuvo que esperar bajo una tormenta para volver a jugar, pero cuando la pelota volvió a rodar, confirmó su poderío ofensivo.