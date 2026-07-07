Los goles que llevaron a la Scaloneta a una remontada histórica

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo de una de las jornadas más emotivas e inolvidables de la historia reciente de la Copa del Mundo. Cuando todo parecía perdido, la Selección Argentina logró marcar en una ráfaga y consiguió dar vuelta el encuentro ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. La Albiceleste concretó una épica remontada para meterse en cuartos de final, revirtiendo un panorama que se presentaba sumamente adverso y desatando la locura de los miles de fanáticos presentes en las tribunas.