Masivo banderazo argentino: miles de hinchas palpitaron la previa de la final

A pesar de un día complicado por el clima, ya que comenzó a llover cerca del mediodía en Manhattan y zonas aledañas al estadio donde este domingo habrá campeón del mundo, el público soportó la lluvia y disfrutó de una jornada especial en la antesala al partido. Como sucedió desde la primera reunión en Mill Creek Park en Kansas City en la antesala del estreno mundialista ante Argelia hasta ahora en Manhattan, el hincha de la Scaloneta disfrutó de un día inolvidable para todos aquellos que pudieron viajar para participar de la movilización en un lugar icónico. Si bien la citación era para las 17hs (hora New York), la zona ya comenzó a ver camisetas celestes y blancas desde varias horas antes, aunque pasadas las 15hs creció el grupo inicial para copar buena parte de la zona. Minutos antes de la hora señalada, ya era imposible transitar por el popular sitio.

La figura de Diego Maradona apareció de manera reiterada en banderas, lo mismo que la imagen de Lionel Messi. El cancionero popular mezcló el respaldo al capitán de la Selección con temas dirigidos a rivales históricos del equipo. “Vení, vení cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, coreó la hinchada argentina entre las calles 46 y la avenida 7. Y claro, como no podía ser de otra manera, y aún más luego de lo que fue la histórica victoria frente a Inglaterra en semifinales, se entonó el “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”.