Nueva York se tiñó de celeste y blanco el día previo a lo que será la final del Mundial entre la selección argentina y España. Más de 10.000 hinchas llegaron hasta la Gran Manzana y coparon Times Square, una de las esquinas más famosas del mundo. En medio de decenas de carteles lumínicos y turísticos que no podían creer ver a tantas personas alentar a su equipo nacional se llevó a cabo el tradicional banderazo que incluyó la pasión característica de los fanáticos que siguieron y apoyaron al conjunto de Lionel Scaloni a lo largo de la estadía de los campeones del mundo en Norteamérica.
Masivo banderazo argentino: miles de hinchas palpitaron la previa de la final
Los fanáticos buscan hacerle llegar su apoyo al plantel de Lionel Scaloni a horas del encuentro ante España.